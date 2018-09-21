10.9 مليارات درهم أرباح «مبادلة للاستثمار» خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حققت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، أرباحاً بلغت 10.9 مليارات درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي الأصول، بما في ذلك الأصول العائدة لمجلس أبوظبي للاستثمار، 832 مليار درهم، بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 583 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وأفادت الشركة، التابعة لحكومة أبوظبي، التي أعلنت في بيان، أمس، عن نتائجها المالية غير المدققة وإنجازاتها التشغيلية للنصف الأول من عام 2018، بأن هناك عوامل عدة، أسهمت في تحقيق هذه النتائج، أهمها الأداء القوي لاستثمارات الشركة في الأسهم العامة، وأداء شركاتها العاملة في قطاع البترول والبتروكيماويات، ومن بينها شركة «سيبسا» التي أعلنت، أخيراً، نيتها طرح أسهم للاكتتاب الأولي العام في أسواق المال الإسبانية.

أداء قوي

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، خلدون خليفة المبارك، إن «أداء (مبادلة) كان قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري حيث حققت المجموعة إنجازات تشغيلية بارزة على امتداد قطاعات أعمالها العالمية الأربعة، واستثمرت في قطاعات ومناطق جغرافية جديدة تتماشى مع استراتيجيتها، كما باعت بعض الأصول الناضجة بأسعار حققت عوائد مالية مجزية، كما ازداد حجم ونطاق محفظة استثمارات المجموعة».

من جهته، قال الرئيس المالي في «مبادلة»، كارلوس عبيد، إن «النتائج المالية التي أعلنتها (مبادلة) تؤكد الأداء القوي للمجموعة، حيث حققت تدفقات نقدية قوية، حيث يتضح الأداء القوي للمجموعة من خلال مؤشرات أساسية مثل الأرباح وإجمالي الدخل الشامل وإجمالي الأصول وحقوق الملكية».

شراكة مسؤولة

وكانت «مبادلة» حققت عدداً من الإنجازات التشغيلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل نهجها القائم على الشراكة المسؤولة طويلة الأمد، كان أبرزها في قطاع صناعة الطيران، والطاقة النظيفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أصبح «الياه 3»، القمر الاصطناعي الثالث لشركة «الياه للاتصالات الفضائية»، في أتم الجاهزية لإطلاق الخدمات التجارية.

كما افتتحت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، المرحلة الثالثة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي «ديوا 3»، الذي تبلغ طاقته 800 ميغاواط لمصلحة هيئة كهرباء ومياه دبي، وهو مشروع يكتسب أهمية كبيرة لكل من «مصدر» والهيئة.

وأعلنت منشأة ستراتا للتصنيع «ستراتا» من جانبها، فوزها بعقد جديد من شركة «بوينغ» لتصنيع مكونات مجموعة أضلاع المثبت الأفقي والعمودي لذيل طائرة «بوينغ X777» الجديدة.

تعزيز النشاط

وحققت «مبادلة» إنجازات عدة في قطاع البترول والبتروكيماويات، حيث أبرمت شركة «سيبسا» التابعة لـ«مبادلة»، اتفاقات مهمة لتعزيز نشاطها في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز، فأبرمت في أبوظبي اتفاقية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، حصلت بموجبها على حصة 20% في امتياز حقل «صرب /‏‏‏ ‏‏أم اللولو» البحري، وذلك مقابل 1.5 مليار دولار. وفي قطاع التكنولوجيا والصناعة والتعدين، أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» أن إنتاجها تخطى 30 مليون طن منذ بدء أعمالها عام 1979.

مستثمر استراتيجي

أعلنت «مبادلة» في قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية، نيتها إطلاق صندوق استثمارات بقيمة 400 مليون دولار، للاستثمار في شركات التكنولوجيا الأوروبية الواعدة، وستتولى إدارة الصندوق الجديد «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة»، وهي ذراع الاستثمار في الشركات والمشروعات الناشئة التابعة لـ«مبادلة»، بينما ستشارك مجموعة «سوفت بنك» مستثمراً استراتيجياً في هذا الصندوق الذي يستهدف شركات التكنولوجيا الناشئة، التي يقودها مؤسسوها وتتمتع بإمكانات نمو عالية، مع تأثير متنامٍ ونطاق أعمال عالمي المستوى. كما أعلنت «مبادلة» بيع حصة الأغلبية التي تملكها ضمن ائتلاف الشركات المالكة لشركة «إي إم آي للنشر الموسيقي» إلى شركة «سوني كوربوريشن»، وذلك بقيمة 4.75 مليارات دولار، حيث يخضع إتمام هذه الصفقة إلى شروط محددة بما فيها موافقة الجهات التنظيمية المعنية.