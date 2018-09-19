«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار» يطلقان برنامجاً للمكافآت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن تعاونه مع «U من إعمار»، برنامج الولاء المميز الذي يقدم لأعضائه باقة استثنائية من المزايا الفريدة، وشركة «فيزا» العالمية لإطلاق برنامج بطاقة الائتمان «U من إعمار وبنك الإمارات دبي الوطني»، الأكبر من نوعه في دبي، بفضل ما سيقدمه من مزايا غير مسبوقة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن البطاقة الائتمانية الجديدة التي تتوافر ضمن ثلاث فئات هي: «إينفينيت»، و«سيغنتشر»، و«فاميلي»، تتيح للعملاء فرصة كسب واستبدال نقاط «U بوينتس» في 1500 وجهة من الفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية التابعة لكل من «مجموعة إعمار للضيافة» و«إعمار للترفيه» والمتاجر المتواجدة في وجهات «إعمار مولز»، إضافة إلى «دبي أوبرا» ومجموعة مختارة من مراكز التسوق في المجمعات السكنية التابعة لشركة «إعمار».

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن «بطاقتنا الجديدة تأتي لتوفر مجموعة واسعة من تجارب أنماط الحياة عبر أربعة جوانب رئيسة هي: التسوق، والإقامة الفندقية، والمطاعم والمقاهي، والترفيه، لتكون بذلك بطاقة استثنائية بكل معنى الكلمة وتتيح لعملائنا التمتع بكل الخيارات المتنوعة التي توفرها مدينة دبي».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار، إن «برنامج (U من إعمار) نجح في ترسيخ موقعه كأحد أفضل برامج الولاء وأكثرها تميزاً، بفضل سهولة استخدامه والاستفادة من مزاياه المتنوعة»، مشيراً إلى أنه «تمت إضافة العديد من التجارب الاستثنائية إلى البرنامج منذ إطلاقه».