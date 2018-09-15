أجنحة «طيران الإمارات» للدرجة الأولى تحصد جائزة «أفضل مبادرة في الأجواء»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل على طائرات «البوينغ 777»، التي كشفت «طيران الإمارات» النقاب عنها في نوفمبر الماضي، الجائزة الذهبية عن فئة «أفضل مبادرة في الأجواء» خلال حفل جوائز «تجارب سفر المستقبل»، الذي أقيم أخيراً في لاس فيغاس الأميركية.

وتكرّم هذه الجوائز العالمية الجهود المتميزة التي تبذلها الشركات لتحسين تجارب المسافرين على الأرض وفي الأجواء. وتحتفي جائزة «أفضل مبادرة في الأجواء» بأفضل ثلاث مبادرات أسهمت في تحسين تجربة المسافرين أو في تعزيز الكفاءة التشغيلية خلال مرحلة الطيران من السفر.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» في أميركا الشمالية، ماتياس شميد، الذي تسلم الجائزة: «يسرنا أن تنال (طيران الإمارات) الجائزة الذهبية عن أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل على طائراتها (بوينغ 777)، التي ارتقت من جديد بالمعايير، وغيرت قواعد اللعبة في صناعة الطيران. ونحن نسعى دائماً إلى التميز عندما يتعلق الأمر بتقديم أفضل تجارب السفر لعملائنا، ولتحقيق ذلك، نولي اهتماماً كبيراً بتطوير وتحسين ما نقدمه من منتجات وخدمات. لذا فإن نيل هذه الجائزة يعد بمثابة إبراز وتكريم للجهود المتواصلة التي نبذلها».

من جانبه، قال رئيس قسم الاستراتيجية والتفاعل والمحتوى لدى جوائز «تجارب سفر المستقبل»، ريان غي: «تميزت فئة (أفضل مبادرة في الأجواء) ضمن جوائز (سفر المستقبل 2018) بمنافسة شديدة بين الشركات المرشحة، غير أن (طيران الإمارات) تمكنت من ترسيخ مكانتها على قائمة الابتكار مع إطلاقها أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل».

وتعد أجنحة «طيران الإمارات» الجديدة الأولى من نوعها المغلقة بالكامل على مستوى صناعة الطيران. وتم تجهيز كل جناح بخاصية المكالمات المرئية، التي تتيح للمسافر الاتصال بسهولة مع أفراد طاقم الخدمة.