«دو» و«اتصالات»: موعد الحجوزات المسبقة لهواتف «آي فون» الجديدة يحدّد لاحقاً

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مشغلا خدمات الاتصالات في الدولة، «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات»، بأنهما سيعلنان موعد بدء تلقي طلبات الحجوزات المسبقة لهواتف «آي فون» الجديدة، بعد البيانات التي سترد من الشركة الأميركية حول مواعيد تسليم شحنات الهواتف الجديدة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الشركة ستحدّد توقيت تلقي طلبات الحجز المسبق، بالتعاون مع (أبل)، بعد البيانات التي سترد منها عقب انعقاد مؤتمرها السنوي».

من جهته، ذكر مصدر في مؤسسة الامارات للاتصالات «اتصالات»، أن «المؤسسة ستطلق الحجز المسبق للهواتف الجديدة، بمجرد إعلان الشركة الأميركية عن تفاصيل الإصدارات الجديدة، وموعد وصول الشحنات».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكسيوم تيلكوم»، فهد البناي، إن «معظم شركات تجارة الإلكترونيات في الدولة ستحدّد موعد بدء تلقي طلبات حجوزات هواتف (آي فون) الجديدة، بعد ورود البيانات من شركة (أبل) حول مواعيد تسليم الشحنات، وفقاً للأسواق التي ستتوافر فيها بالمرحلة الأولى».

وكانت «أبل» أعلنت أنها ستطلق منتجات جديدة خلال مؤتمرها السنوي.