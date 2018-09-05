"طيران الإمارات": جميع ركاب رحلة ئي كيه 203 يغادرون الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال متحدث باسم "طيران الإمارات"، في بيان، "تؤكد طيران الإمارات أن جميع ركاب رحلتها ئي كيه 203 قد غادروا الطائرة، بعد أن أخضعتهم السلطات المختصة في مطار جيه اف كيه للفحص الطبي، وقد نقل 3 ركاب و7 من أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى لإخضاعهم لفحوصات إضافية وتقديم العلاج لهم. وخضع 9 ركاب آخرين لفحوصات إضافية في موقع الطائرة قبل أن يسمح لهم بالمغادرة. وتوجه بقية الركاب بعد ذلك إلى خارج المطار مروراً بالهجرة والجمارك. وقد أبدى أفراد طاقم الطائرة وموظفونا الأرضيون كل تعاون مع السلطات خلال عملية فحص الركاب على متن الطائرة، التي تسلمها الآن موظفو طيران الإمارات.

ونظراً لتطورات الرحلة، فإن رحلة العودة ئي كيه 204 من جيه إف كيه إلى دبي سوف تتأخر 3 ساعات، وسوف تقوم طيران الإمارات بمساعدة الركاب الذين سيتابعون سفرهم غبر دبي عند الوصول وتوفير حجوزات بديلة لهم.

وإذ تعتذر طيران الإمارات لعملائها عن أي إزعاج، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها".