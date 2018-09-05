«دبي للسلع المتعددة» يفتتح مكتباً تمثيلياً في دوسلدورف الألمانية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتبه الرسمي التمثيلي بإدارة الشركة الاستشارية الألمانية العربية، في مدينة دوسلدورف الألمانية.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأن افتتاح مكتب تمثيلي في واحد من أبرز المراكز الاقتصادية والتجارية في ألمانيا، يفسح المجال أمام العملاء الأوروبيين للاستفادة من الميزات التي يوفرها «دبي للسلع المتعددة» لأعضائه، كما سيوفر المكتب للشركات وسيلة أبسط لتأسيس مقار لها في المركز، من دون الحاجة إلى السفر لدبي.

وتشمل الخدمات التي سيقدمها المكتب في دوسلدورف، الاستشارات والتنفيذ بخصوص تأسيس شركات في المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة وإعداد المستندات والتوكيلات الرسمية، وتقديم طلبات التأشيرة، والمساعدة في التدقيق المالي السنوي، وتقديم المشورة بشأن المكاتب المجهزة في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وجاء اختيار مدينة دوسلدورف، التي لا تبعد سوى رحلة قصيرة بالقطار عن كل من لندن وباريس وبرلين، لتكون مقراً للمكتب التمثيلي، نظراً إلى كونها توفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى دبي للعملاء في أوروبا، حيث تتوافر رحلة جوية مباشرة بين المدينتين عبر شركة «طيران الإمارات».

وأكد الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، تنامي رغبة الشركات الألمانية والأوروبية في استكشاف الفرص الممكنة لبناء علاقات تجارية أوثق مع دبي، والتعرف على كيفية الاستفادة من الروابط القوية التي تتمتع بها المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، مع اللاعبين الرئيسين في مجال تجارة السلع، وطرق التجارة التي يمكن أن تتيح لها الوصول إلى الصين وإفريقيا.