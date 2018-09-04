2671 رخصة اقتصادية جديدة بأبوظبي في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغ عدد الرخص الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، 2671 رخصة، بزيادة نسبتها 21% مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي.

جاء ذلك ضمن نتائج تقرير الربع الثاني 2018 لحركة النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال، الذي يرصد حركات تراخيص الأنشطة الاقتصادية (الإصدار الجديد والتجديد والتعديل والتصاريح والاعلانات والمخالفات والرسوم)، وغيرها من حركات المعاملات لمختلف أنواع التراخيص الاقتصادية الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة المسجلة في الامارة بلغ، خلال الربع الثاني من العام الجاري، 2527 رخصة مقابل 2026 رخصة خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وبيّن أنه خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ عدد الرخص الجديدة لنوع رخصة حرفية 47 رخصة، وزراعية وثروة سمكية أربع رخص جديدة، وسياحية 39 رخصة، وصناعية ثماني رخص، ومهنية 50 رخصة جديدة.

ورصد التقرير الشكل القانوني للرخص الاقتصادية الجديدة المسجلة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من عام 2018، حيث سجل شكل المؤسسة الفردية النسبة الأكبر بنحو 1637 رخصة، بزيادة نسبتها 23.5% عن الربع نفسه من العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، محمد منيف المنصوري، إن «دائرة التنمية الاقتصادية وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال، من خلال تنفيذ الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل، وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقارير التنافسية الدولية».