القاعدة النقدية لدى البنوك ترتفع 2.2 مليار درهم في نهاية يوليو 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف المصرف المركزي أن القاعدة النقدية لدى البنوك ارتفعت 2.2 مليار درهم في نهاية يوليو 2018، لتبلغ 356.1 مليار درهم مقابل 353.9 مليار درهم في نهاية مايو 2018، ما يُعد دلالة على زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة.

وأظهر المسح النقدي الشهري ليوليو 2018 الذي أصدره «المركزي»، أمس، أن القاعدة النقدية سجلت توسعاً بنسبة 0.6% خلال يوليو الماضي مقارنة بيونيو 2018، نتيجة لارتفاع نسبته 55% في الاحتياطات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، على الرغم من انخفاض بنسبة 0.8% في الاحتياطات الإلزامية للبنوك، وانخفاض بنسبة 2.7% في النقد المصدر.

وبيّن المسح أن الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك في الدولة ارتفعت إلى 124.1 مليار درهم في يوليو الماضي مقابل 121.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره 2.7 مليار درهم، في وقت انخفضت فيه بشكل طفيف من 125.1 مليار درهم في مايو 2018 إلى 124.1 مليار درهم في يوليو الماضي.

ووفقاً لـ«المركزي»، ارتفع عرض النقد (ن1) و(ن2) و(ن3) بنسبة 0.2% لكل منها في نهاية يوليو 2018، مقابل نهاية يونيو 2018، إذ ارتفع عرض النقد (ن1) من 495.5 مليار درهم في يونيو 2018 إلى 496.4 مليار درهم في يوليو 2018، بارتفاع قدره 900 مليون درهم، نتيجة لارتفاع الودائع النقدية بنسبة 0.7%.

كما ارتفع عرض النقد (ن2) إلى تريليون و302 مليار و300 مليون درهم في نهاية يوليو 2018، مقابل تريليون و300 مليار و100 مليون درهم في يونيو الذي سبقه، بارتفاع قدره 2.2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع عرض النقد (ن1)، وارتفاع قيمته 1.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع عرض النقد (ن3) إلى تريليون و556 مليار درهم في نهاية يوليو 2018، مقابل تريليون و553 ملياراً و600 مليون درهم في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع بلغ 2.4 مليار درهم، نتيجة ارتفاع عرض النقد (ن1)، و(ن2)، وارتفاع الودائع الحكومية 200 مليون درهم.

• الاحتياطات النقدية الإلزامية للبنوك ارتفعت إلى 124.1 مليار درهم في يوليو 2018.