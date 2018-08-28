«طيران الإمارات» تطلق رحلة يومية رابعة إلى الرياض.. وتطرح عروضاً سعرية إلى إدنبره

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» عن تعزيز خدماتها إلى الرياض، بإضافة رحلة يومية رابعة اعتباراً من الأول من سبتمبر 2018، ليصل عدد رحلات الناقلة إلى العاصمة السعودية إلى 28 رحلة في الأسبوع.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران، عادل الغيث، إن الرحلة اليومية الرابعة ستوفر لرجال الأعمال والعائلات مزيداً من المرونة للسفر بين السعودية والإمارات.

ووفقاً للشركة، ستعمل الرحلة اليومية الرابعة بين دبي والرياض بطائرات «بوينغ 777-300ER» بتوزيع الدرجات الثلاث، إذ ستغادر الرحلة «ئي كيه 813» مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 3:00 عصراً، وتصل إلى الرياض في الساعة 3:50 عصراً بالتوقيت المحلي. كما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 814» من مطار الملك خالد الدولي في الساعة 5:50 مساءً، لتصل إلى دبي في الساعة 8:40 مساءً.

إلى ذلك، أطلقت «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة للمسافرين إلى إدنبرة من دولة الإمارات، وذلك بمناسبة تدشين الخدمة الجديدة بين دبي والعاصمة الاسكتلندية اعتباراً من الأول من أكتوبر 2018.

وتسري العروض على الحجوزات التي يتم إنجازها لغاية 10 سبتمبر 2018، على أن يتم السفر بين الأول من أكتوبر و31 مايو 2019.

ووفقاً للشركة، تبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من 2495 درهماً، أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 13 ألفاً و165 درهماً.