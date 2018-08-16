2.51 مليار درهم صافـــي أرباح «نخيل» النصفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت شركة «نخيل» صافي أرباح بقيمة 2.51 مليار درهم في النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 2.61 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقامت «نخيل» بتسليم أكثر من 451 وحدة عقارية للعملاء في النصف الأول من العام الجاري، في حين واصلت محفظة أعمال الشركة أداءها بشكل قوي في قطاعات التجزئة والضيافة والتأجير السكني وإدارة الأصول، حيث بلغت الإيرادات السنوية لهذه القطاعات 2.6 مليار درهم، ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2010، وتمثل حالياً 38% من إجمالي إيرادات الشركة.

وسيستمر نمو الإيرادات من هذه القطاعات مع إنجاز مشروعات خاصة بالتجزئة والضيافة، مثل «ذي بوينت» المقرر افتتاحه قبل نهاية العام الجاري، و«السوق الليلي»، و«سوق ورسان»، و«ذا بالم تاور»، و«نخيل مول»، التي من المقرر أن تفتتح جميعها في عام 2019.

ووقّعت «نخيل» رسمياً عقود بناء تزيد قيمتها على ستة مليارات درهم، ما بين يناير ويونيو من العام الجاري، من بينها عقد بقيمة 4.2 مليارات درهم لـ«ديرة مول»، وعقد بقيمة 600 مليون درهم لـ«ند الشبا مول»، وعقد بقيمة 447 مليون درهم لإنشاء جسر بين «جزر ديرة» والبر الرئيس بدبي، وعقد بقيمة 385 مليون درهم لمنتجع «ريو» المكون من 800 غرفة في «جزر ديرة».