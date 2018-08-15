سامسونغ تكشف الستار عن Galaxy Note9

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت سامسونغ الخليج للإلكترونيات، اليوم، الستار عن أحدث منتجاتها في عالم الهواتف الذكية Galaxy Note9 وذلك في فندق حبتور بالاس LXR Hotels & Resorts بدبي.

وتتميز مجموعة هواتف Note باحتوائها على أحدث ابتكارات وإبداعات الشركة في تكنولوجيا الهاتف الذكي. وتم تصميم هاتف سامسونج الجديد بالاعتماد على إرث هذه السلسة المميز من خلال تقديم هاتف ذكي بمواصفات فائقة مع قلم S Pen الذي تم تعزيزه بمزايا اتصال لأول مرة على الإطلاق فضلاً عن تزويده بأذكى كاميرا من سامسونغ حتى الآن.

ويتميز الهاتف الجديد ببطارية تستمر طوال اليوم: تم تزويد Galaxy Note9 ببطارية سعة 4.000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في أي هاتف Galaxy رائد من سامسونغ وذلك لتوفير طاقة تستمر على مدار اليوم لتمكين المستخدمين من إجراء المكالمات والمراسلة واللعب ومشاهدة الأفلام بشكل سلس دون القلق على مستوى شحن الهاتف.

ويتوفر Galaxy Note9 مع خيارين للتخزين الداخلي – ويمكن للمستخدمين الاختيار بين 128 غيغابايت أو 512 غيغابايت. ومع إمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD، تصبح سعة التخزين الكلية في Galaxy Note9 1 تيرابايت ما يوفر للمستخدم مساحة كافية وراحة بال لا مثيل لها عند الرغبة بتخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات المفضلة.

كما يتميز بسرعة وقوة في الأداء حيث أنه مزود بمعالج 10 نانومتر متطور يدعم أعلى السرعات الشبكية المتوفرة في السوق (تصل إلى 1.2 غيغابت في الثانية) وذلك لتمكين المستخدمين من القيام بالبث وتنزيل وتحميل الفيديوهات دون أي بطء. كما يحتوي Galaxy Note9 على نظام التبريد المائي الذي طورته سامسونغ والرائد على مستوى القطاع فضلاً عن خوارزمية ضبط الأداء المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير أداء قوي وثابت.

كما يعتبر قلم S Pen الميزة الأشهر في سلسلة هواتف Note – ومن خلاله تمكن المستخدمون من ترك بصمتهم، وتمكنت سامسونغ من توسيع مفهوم ما يمكن للهاتف الذكي فعله وإنجازه. وتحول S Pen من مجرد وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة تتيح للمستخدمين المزيد من القوة والتحكم بين أيديهم.

ومن خلال تعزيزه الآن بخاصية البلوتوث منخفض الطاقة(BLE) ، يتيح قلم S Pen الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مختلفة تماماً عند استخدام هاتف Galaxy Note9. وبات بإمكان المستخدمين بنقرة واحدة فقط التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الفيديوهات وغير ذلك الكثير.