عيد الأضحى في دبي.. احتفالات يومية وعروض وألعاب نارية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يعتبر عيد الأضحى من أهم المناسبات المقدّسة في العالم الإسلامي، وهو يوافق انتهاء شعائر الحج من كل عام، وتحتفل دبي بالعيد بشكل مميز، إذ تمتلئ المدينة بالمهرجانات والفعاليات الخاصة والألعاب النارية.

تشهد أيام العيد العديد من الطقوس، منها شراء الملابس الجديدة، والزيارات العائلية، والاجتماع في المجلس بوجود «فوالة» العيد، وهي مائدة تحتوي على القهوة العربية والتمر، والعديد من أنواع الحلويات المحلية. أما كلمة «عيدية»، فلها خصوصية كبيرة لدى الأطفال خلال هذه المناسبة.

«دبي مول»

واحتفالاً بحلول العيد، سيتحوّل مركز «دبي مول» إلى وجهة للاحتفالات، إذ سيستضيف مجموعة متنوعة من النشاطات والفعاليات والعروض الترفيهية. وستكون «شيبتنا»، الشخصية العربية التراثية، نجم الاحتفالات، إذ سيسرد القصص ويشارك الخبرات مع الحضور.

ويمكن للزوار أن يلتقوا «شيبتنا» في منطقة «سوق أتريوم»، إذ سيحصل الأطفال على «عيديّة» مميزة عند مشاركتهم في نشاطات الفنون والحرف، كما سيتمكّنون من مشاهدة برامج الرسوم المتحركة المحلية والعالمية مثل «فريج»، و«توم وجيري»، فيما يتيح لهم «في آر بارك»، الوجهة الترفيهية الأحدث في «دبي مول»، فرصة اختبار تجربة الواقع الافتراضي.

«دبي فيستيفال سيتي»

وكما «دبي مول»، تستضيف وجهات عدة في الإمارة مجموعة من عروض الألعاب النارية التي ستضيء سماء المدينة بلوحاتٍ إبداعية، إذ يحتفل «دبي فستيفال سيتي مول» بعيد الأضحى من خلال عرضين مسائيين للموسيقى والألعاب النارية، وذلك على واجهة «فستيفال باي» المائية، خلال ثاني وثالث أيام العيد.

ويمكن للزوّار الاستفادة من عروض التسوّق المميّزة التي يقدّمها المركز التجاري، كما يمكنهم مشاهدة عرض «تخيّل» الصوتي والبصري، الذي يُعرض كل ساعة بعد غروب الشمس.

وجهات جديدة

أما وجهات «لا مير»، و«ذا بيتش»، و«السيف» الجديدة في دبي، فستضيف بدورها مجموعة من عروض الألعاب النارية على مدى ثلاثة أيام لقضاء أمسيات مميزة مع العائلة والأصدقاء خلال إجازة العيد، كما تقدّم المطاعم والمتاجر خلال هذه الفترة خيارات متنوعة، والعديد من العروض الخاصة.

ومن المنتظر أن تستضيف وجهة «السيف» الترفيهية الواقعة على ضفاف «خور دبي» سلسلة فعاليات مسائية، فضلاً عن تقديم عروض الألعاب النارية يومياً عند الساعة التاسعة مساء، وورش العمل المخصصة للأطفال، وأنشطة الموسيقى.

عرض «لا بيرل»

وتستضيف دبي مجموعة من الحفلات الخاصة خلال عطلة عيد الأضحى لأبرز الفنانين، إذ تحيي الفنانة بلقيس حفلاً غنائياً مجانياً في «سوق التنين 2». ويمكن أيضاً مشاهدة عرض «لا بيرل باي دراغون» في «مدينة الحبتور» على شارع الشيخ زايد، والاستفادة من عرض الخصم العائلي، إذ يُعدّ هذا العرض من أبرز التجارب السياحية في المنطقة، ويقدّم لوحات إبداعية تستخدم المؤثّرات المائية والأداء البهلواني والعروض الخيالية.

ويستضيف «سيتي سنتر مردف» مجموعة من العروض المسرحية الترفيهية اليوميّة. وتتضمّن العروض سحوبات يومية على جوائز نقدية.

متنزهات مائية

أما المتنزهات المائية فتوفر نشاطات تلبي جميع الأذواق، إذ توفر حديقة «ليغولاند» المائية في «دبي باركس آند ريزورتس» نشاطات تفاعلية زاخرة بالمرح، مع الجولات والمنزلقات المائية.

وتعد «أكوافينتشر» في «أتلانتيس» أكبر حديقة مائية في دبي، إذ توفر العديد من الألعاب المائية على مساحة 17 هكتاراً، وتتميز باحتضان أكثر المنزلقات تشويقاً في العالم، في حين تتميز حديقة «وايلد وادي» المائية بإطلالات رائعة أمام «برج العرب»، وتقدم 30 لعبة من ألعاب الركوب، فضلاً عن العديد من وسائل الجذب والترفيه لجميع أفراد العائلة، إذ إن تصميم «وايلد وادي» مستوحى من قصص جحا، الشخصية المعروفة في التراث الشعبي العربي.

وفضلاً عن كل ذلك، تتميز دبي بالعديد من وجهات الترفيه الداخلية، إذ يمكن التمتع بالمنحدرات الجليدية والحدائق المائية التي توفر للزوار تجارب ومغامرات شيقة. وإذا أردتم خوض تجربة مميزة خلال عطلة عيد الأضحى، فإنه يمكنكم اختبار رياضة التزلج في «سكي دبي» داخل «مول الإمارات»، أو اختيار متنزه «باونس ترامبولين» في منطقة القوز للقفز فوق أكثر من 100 «ترامبولين» متصلة ببعضها بعضاً، إلى جانب أنشطة متنوعة لتسلّق الحائط، ولعب كرة السلة.