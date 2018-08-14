67.7 مليار درهم قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 5 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر إمارة أبوظبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت 67.7 مليار درهم مقابل 70.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 4.6%.

وأرجع المركز، في التقرير الذي أصدره بعنوان «حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ أبوظبي مايو 2018»، هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الواردات إلى 47.3 مليار درهم مقابل 51.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 7.6%، في حين ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية لتصل إلى 9.9 مليارات درهم مقابل 9.5 مليارات درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع قيمة المعاد تصديره لتصل إلى 10.5 مليارات درهم مقابل 10.1 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى كأكثر الدول التي اتجهت إليها صادرات أبوظبي، تليها الصين، ثم الهند.

وتصدّرت الكويت سلع إعادة التصدير، تليها السعودية، ثم ألمانيا، بينما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى كأكثر الدول التي تستورد منها أبوظبي، تليها اليابان ثم السعودية.