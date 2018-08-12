786.5 مليار درهم قيمة الشيكات بنظام المقاصة في الإمارات خلال 7 شهور

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف المصرف المركزي اليوم أن إجمالي قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة في الإمارات خلال شهر يوليو الماضي بلغت 115 مليار و843 مليون درهم لتصل بذلك قيمة الشيكات التي دخلت نظام المقاصة منذ بداية العام الجاري إلى 786 مليار درهم و537 مليون درهم.

وأوضحت البيانات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم أن الشيكات التي دخلت نظام المقاصة خلال شهر يوليو قد زادت 11 مليار درهم مقابل الشيكات التي دخلت نظام المقاصة في يونيو الماضي والتي بلغت 104 مليارات و873 مليون درهم مما يدل على تحسن مستويات السيولة بشكل ملموس.

ووفقا للمصرف المركزي، بلغ عدد الشيكات التي دخلت المقاصة خلال يوليو الماضي مليوني شيك و344 ألف شيك مقابل مليونين و110 الاف شيك في يونيو الماضي بزيادة 234 ألف شيك ليصل بذلك عدد الشيكات التي دخلت النظام إلى 16 مليون شيك خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي.

وفي الوقت نفسه تجاوز مجموع الإيداعات النقدية التي أودعتها البنوك لدي المصرف المركزي خلال شهر يوليو الماضي قيمة السحوبات النقدية بقيمة 2,4 مليار درهم وذلك بعد أن بلغت الإيداعات النقدية 22 مليارا و585 مليون درهم بينما بلغت قيمة السحوبات النقدية 20 مليارا و191 مليون درهم مما يؤكد ارتفاع السيولة المتوافرة لدي البنوك

ومن ناحية أخرى بلغت التحويلات المالية لعملاء البنوك خلال شهر يوليو الماضي 273 مليار و242 مليون درهم بزيادة 10.5 مليارات درهم مقابل شهر يونيو الذي بلغت فيه 262 مليار و731 مليون درهم

يشار الى ان ارتفاع مستوى التحويلات عامة يدل على ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في كافة قطاعات الاعمال