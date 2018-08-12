«أبوظبي المالي»: 23.4 مليار درهم توزيعات نقدية نصفية للشركات المدرجة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن توزيع أرباح نقدية بقيمة أكثر من 23.4 مليار درهم، لنحو 406 آلاف من المستثمرين المستحقين بالنيابة عن الشركات المدرجة في السوق خلال النصف الأول عام 2018، وبذلك تسجل التوزيعات النقدية للشركات المدرجة ارتفاعاً بنحو 5.5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017 التي بلغت 22.2 مليار درهم.

وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 222 ألف مستثمر، من إجمالي المساهمين المستحقين في الشركات المدرجة، وشكل البقية 184 ألف مستثمر أجنبي، في حين تم توزيع أرباح نقدية على 4500 مؤسسة محلية وأجنبية.

وشهد السوق ارتفاعاً في صافي الاستثمار المؤسسي، خلال النصف الأول من عام 2018 بنحو 4.5%، ليصل إلى 947 مليون درهم، مقارنة بـ908 ملايين درهم للفترة نفسها من عام 2017. وبلغ عدد المؤسسات الاستثمارية التي دخلت السوق، خلال النصف الأول من العام الجاري، 271 مؤسسة، مقارنة بـ256 مؤسسة في الفترة نفسها من 2017، بزيادة نحو 6%، ليصل بذلك عدد المؤسسات الاستثمارية في السوق حتى النصف الأول إلى ما يزيد على 7900 مؤسسة استثمارية، منها نحو 5900 مؤسسة أجنبية، وما يقارب 2000 مؤسسة محلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، على التزام السوق بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة، من خلال ضمان حصول المستثمرين والمساهمين في الشركات المدرجة في السوق على توزيعات الأرباح النقدية، الأمر الذي يدعم مكانة السوق كأحد أهم الأسواق المالية، التي تحرص على توفير بيئة تداول مستقرة، وتقدم فرصاً استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب والمواطنين على حد سواء.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة مع نهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 6.5%، لتصل إلى 485 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المودعة للمستثمرين الإماراتيين، مع نهاية النصف الأول من 2018، لتصل إلى 415 مليار درهم.