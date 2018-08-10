انتهاء التقديم لعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية 13 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، أخيراً، ورشة عمل للشركات الراغبة في الحصول على النسخة المحدثة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في مقر الغرفة بديرة، وذلك في إطار جهودها لإبراز ريادة الشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في نشاطاتها وأماكن عملها.

وأشارت الغرفة في بيان، أمس، إلى أن باب التقدم بطلب الحصول على النسخة الثانية من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لعام 2018 مفتوح أمام جميع الشركات والمؤسسات، بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو قطاعها أو تخصصاتها، حيث يمكن للشركات التقدم للعلامة عبر الموقع الإلكتروني، وسيغلق باب التقديم في 13 سبتمبر المقبل.

حضر ورشة العمل ممثلون عن أكثر من 15 شركة في دبي، حيث أسهمت الورشة في تعريف المشاركين بالنسخة المحدثة من علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، والمعايير التي يجب على الشركات الأخذ بها للتأهل للحصول على العلامة، إضافة إلى تسليط الضوء على النظام المعياري الجديد لاحتساب نقاط التقييم للعلامة.

وأطلقت غرفة دبي خلال بداية العام الجاري علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات بنسختها المحدثة، حيث تركز بحلتها المحدثة على أربعة مجالات رئيسة، هي: مكان العمل، والسوق، والبيئة، والمجتمع المحلي، وأجريت تحسينات عدة على العلامة لتشمل نظاماً معيارياً جديداً لاحتساب نقاط التقييم، وعوامل مطورة لتقييم قوة سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية، ومعايير جديدة للتقييم، إضافة إلى نظام إلكتروني جديد لتقديم الطلبات والتقييم.

كما أطلقت الغرفة الفئة الجديدة للعلامة، بهدف تشجيع الشركات على استخدام أنظمة تسيير وحوكمة فعالة، إضافة إلى إشراك العديد من أصحاب المصلحة المعنيين في الجهود المستمرة لتحسين استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية، وليس فقط قياس الشركات لأنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. وتعكس الفئة الجديدة للعلامة تحولها من كونها ممارسة إدارية إلى أداة إدارية استراتيجية تمكن الشركات من اتخاذ قرارات جيدة ومدروسة.