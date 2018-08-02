«طيران الإمارات» تزيد رحلاتها إلى هولندا مطلع ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات»، امس، عن تعزيز خدماتها إلى هولندا بإضافة خمس رحلات أسبوعياً إلى العاصمة أمستردام، تلبية للطلب المتزايد من قبل العملاء.

وأكدت الشركة في بيان امس، أن الرحلات الجديدة ستعزز الرحلتين اليوميتين القائمتين حالياً وتتيح توقيت سفر أكثر ملاءمةً لزوار دبي وتوفر إمكانية مواصلة السفر إلى مزيد من الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

وسيبداً تشغيل أربع من الرحلات الخمس الجديدة بين دبي وأمستردام اعتباراً من 1 ديسمبر 2018، في حين ستضاف الرحلة الخامسة في 1 يناير 2019، ليصبح عندها عدد رحلات «طيران الإمارات» إلى العاصمة الهولندية 19 رحلة أسبوعياً.

واختارت «طيران الإمارات» مواعيد ملائمة للرحلات الخمس الجديدة، حيث ستغادر الرحلة «ئي كيه 145» دبي صباح أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد وتصل إلى مطار «أمستردام شيفول» الدولي صباحاً أيضاً في وقت يتيح للعملاء إمكانية الاستفادة من يوم كامل في المدينة. كما يلائم توقيت الرحلات المسافرين إلى أمستردام القادمين بغرض الأعمال من جميع الوجهات العالمية التي تخدمها الناقلة وتشمل جوهانسبرغ وكيب تاون وسيدني وبنغالورو بالإضافة إلى المسافرين الهولنديين العائدين إلى أمستردام من بانكوك وبالي وموريشيوس وجزر المالديف وسريلانكا.

وتتيح رحلة العودة «ئي كيه 146»، التي تغادر أمستردام صباحاً أيضاً وتصل إلى دبي في المساء، للعملاء الاستفادة من خيارات إضافية عند السفر إلى دبي أو مواصلة رحلاتهم إلى وجهات أخرى تشمل بوكيت وجوهانسبرغ.

وستخدم «طيران الإمارات» الرحلات الجديدة بطائرات «البوينغ 777-300ER» بتوزيع الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية. وستعزز الرحلات الخمس الجديدة الرحلتين اليوميتين حالياً بين دبي وأمستردام «ئي كيه 147/148» و«ئي كيه 149/150» اللتين تشغلهما الناقلة بطائرات A380.

وتوفر الرحلات الخمس طاقة شحن إضافية تصل إلى 20 طناً للرحلة الواحدة في كل اتجاه مع حمولة كاملة من الركاب. وتشمل أبرز صادرات أمستردام الزهور والأدوية وبضائع أخرى. وقد نقلت «الإمارات للشحن الجوي» خلال العام 2017، أكثر من 90 ألف طن من الصادرات والواردات الهولندية.