طيران الإمارات ترد على اتهامات باجبار مسافر مريض على مغادرة الطائرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال متحدث باسم طيران الإمارات أن الناقلة تقدمت بالإعتذار للصحافية إيزابيل كومار وعائلتها وذلك اثر الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، حيث اتهمت الصحافية الشركة بإخراجها وعائلتها من الطائرة بسبب مرض ابنها المصاب بالتوحد.

وأكد أن طيران الإمارات تطبق قوانين السفر الدولية فيما يتعلق بالركاب الذين يحتاجون إلى رعاية طبية حيث أن السيدة كومار لم تفصح عن الحالة الصحية لإبنها ولم تطلب مسبقاً أية مساعدة أو ترتيبات خاصة عندما أجرت الحجز. ولم يتم إبلاغ موظفي طيران الإمارات بحالة الإبن الصحية إلا بعد صعود العائلة إلى الطائرة على الرحلة ئي كيه 81، وذلك عندما طلب الوالدان مقعداً إضافياً كترتيب احترازي لما قد يواجهه الابن والحاجة إلى مساحة أرحب للتعامل مع الحالة.

وأضاف المتحدث باسم طيران الإمارات، أنه في مثل هذه الحالات، يطلب أفراد طاقم الطائرة شهادة كفاءة طبية Fit to Fly تفيد بأن الراكب لن يواجه أية حالة طارئة خلال الرحلة. ولم تكن هذه الشهادة متوفرة بصحبة العائلة وقتها. وحاول طاقمنا المساعدة من خلال الاتصال مرات عدة مع مقدمي الخدمات الطبية عن بعد STAT MD لطلب الاستشارة. ونظراً لمحدودية المعلومات التي قدمها الوالدان، فقد كانت نصيحة الطبيب أن الطفل يحتاج إلى شهادة كفاءة طبية لمتابعة سفره بصحبة العائلة. ونظراً لعدم توفر هذه الشهادة في ذلك الوقت، فقد تم الحجز لأفراد العائلة على رحلة أخرى إلى نفس الوجهة، ووفرت طيران الإمارات لهم إقامة فندقية مجانية في دبي.

وتؤكد طيران الإمارات أنها تنتهج المعايير الدولية المعتمدة بشأن جميع الحالات الطبية من دون استثناء، وأنها لم تمارس أي شكل من أشكال التمييز على الإطلاق ضد السيدة كومار وابنها. كما أن سلامة الركاب تحظى دائماً بقمة أولوياتها، وأنها توفر دائماً جميع المتطلبات التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة".