«فلاي دبي» تخدم الرحلات بين دبي وزغرب اعتباراً من 2 ديسمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات وشريكتها في الرمز «فلاي دبي»، أن الرحلات بين دبي وزغرب ستعمل بطائرات «فلاي دبي»، اعتباراً من الثاني من ديسمبر المقبل، ولغاية 30 مارس 2019، حيث ستعود «طيران الإمارات» إلى تشغيل الرحلات بطائراتها.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستضمن هذه الخطوة توظيف السعة المقعدية إلى العاصمة الكرواتية، بما يتناسب مع الطلب بشكل أفضل خلال موسم الشتاء.

وخلال هذه الفترة، تغادر رحلة شركة فلاي دبي «FZ1793» مطار دبي الدولي، الساعة 10 صباحاً، وتصل زغرب عند الساعة 1:15 بعد الظهر، فيما تغادر رحلة العودة «FZ1794» زغرب الساعة 2:30 بعد الظهر، وتصل دبي الساعة 11 ليلاً.

وستخدم «فلاي دبي» هذا الخط بطائرات «بوينغ 737 ماكس 8» الجديدة، التي توفر تجربة سفر راقية للمتعاملين، تعكس قوة العلامة التجارية لكل منهما. وتشمل تلك الطائرات مقاعد تتحول إلى سرير شبه مستو، في درجة رجال الأعمال ومقاعد درجة سياحية حديثة، إضافة إلى نظام ترفيه جوي بشاشات فائقة الوضوح تعمل باللمس. وستعمل رحلات «فلاي دبي» إلى زغرب عبر المبنى (3) في مطار دبي، ما يتيح لركاب «طيران الإمارات» إمكانية مواصلة سفرهم بسهولة.

ومن خلال اتفاقية الرمز المشترك التي تغطي حالياً أكثر من 90 وجهة، تواصل «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، توفير مزيد من الخيارات والمرونة للمتعاملين عبر شبكتيهما.

• «طيران الإمارات» تعود إلى تشغيلها بطائراتها بعد 30 مارس 2019.