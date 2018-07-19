إدراج أسهم «واحة الزاوية» في منصة السوق الثانية بـ «أبوظبي للأوراق المالية»

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، إدراج أسهم شركة واحة الزاوية القابضة في منصة «السوق الثانية»، تحت الرمز «واحة الزاوية» (WAZ)، حيث بدأ التداول على أسهم الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، خالد بن شيبان المهيري، في تصريحات صحافية على هامش الإدراج، إن «السوق يتمتع ببنية تحتية ذات معايير عالمية لإدراج وتداول الأوراق المالية المتنوعة، كما يمنح المستثمرين فرصة لاستثمار مدخراتهم ضمن بيئة قانونية تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية ضمن بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للسوق، راشد البلوشي، إن «إدراج أسهم شركة واحة الزاوية القابضة في منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية الثاني، يؤكد مكانة السوق وجهةً مفضلةً للإدراج، ويعكس مستويات التنافسية العالمية التي يوفرها للشركات المدرجة».

وأضاف البلوشي أن «بيئة التداول المستقرة والخدمات والمنتجات المبتكرة التي يوفرها سوق أبوظبي للأوراق المالية، مكنت من استقطاب استثمارات مؤسسية جديدة إلى السوق»، موضحاً أن «صافي الاستثمار المؤسسي في السوق بلغ نحو 950 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 908 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017».

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة واحة الزاوية، خلدون محمد صالح، أن «إدراج أسهم شركة، يعد خطوة نوعية، ونطمح إلى أن تكون جسراً نعبر به إلى المزيد من التطور، وتحقيق الأفضل لجميع متعاملي ومساهمي الشركة، لاسيما أننا نعمل على تحقيق التوازن الأمثل بين نمو الشركة وعائداتها الاستثمارية، من خلال التركيز على مختلف المشروعات العقارية المربحة».

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة، المعتصم بالله محمد الأحمد، إن «إجمالي أصول (واحة الزاوية) بلغ 5.8 مليارات درهم، وذلك بحسب القوائم المالية الموحدة والمراجعة للفترة المنتهية في 31 مايو 2018، بأرباح مرحلية لفترة الأشهر الخمسة جاوزت 100 مليون درهم».

«واحة الزاوية» تطرح مشروعين جديدين في أبوظبي والعين

قال الرئيس التنفيذي لشركة واحة الزاوية، خلدون محمد صالح، إن الشركة تعتزم طرح مشروعين جديدين في أبوظبي والعين، خلال العامين الجاري والمقبل.

وأكد صالح في تصريحات للصحافيين، على هامش إدراج أسهم الشركة في منصة السوق الثانية بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن «الإدراج يدعم عجلة التطوير بالشركة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال ضمان الشفافية ومراقبة الأداء».

وفي ما يتعلق بتطور الأعمال في مشروع «واحة الزاوية»، الذي تطوره الشركة في منطقة الفقع بالعين، أشار صالح إلى مواصلة الشركة تسليم الأراضي التي تم بيعها بالكامل في المشروع، فضلاً عن الاستعداد لتسليم الفلل نهاية العام الجاري.

وبين أن الشركة وفرت 2600 قطعة أرض في المرحلة الأولى من المشروع، و3100 قطعة أرض في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 750 قطعة أرض منها لبناء فلل، إضافة إلى 400 قطعة في المرحلة الثالثة.

950 مليون درهم صافي الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، خلال النصف الأول من 2018.