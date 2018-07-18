«إعمار» تفتتح فندق العلمين في مصر بعد تجديده

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

افتتحت مجموعة إعمار للضيافة، أول من أمس، فندق العلمين التاريخي في مراسي سيدي عبدالرحمن بمصر، بعد تجديده ليكون منافساً فريداً لنظرائه من فنادق الشواطئ الأوروبية على البحر المتوسط.

ووفقاً لبيان صادر أمس، حضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، محمد العبار، ووزيرة السياحة المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، حيث احتفت «إعمار» بإعادة الرونق لأهم فنادق مصر التاريخية الذي مضى على إنشائه أكثر من نصف قرن من الزمان.

نموذج

وقال العبار إن الفندق، الذي بلغ إجمالي قيمة تجهيزاته 1.5 مليار جنيه مصري (نحو 310 ملايين درهم)، سيكون نموذجاً للمنتج الفندقي الذي ستقدمه المجموعة مستقبلاً، ليس في مراسي فقط، لكن في جميع مشروعات «إعمار» أيضاً، مشيراً إلى أن الفندق سيمثل نقلة نوعية في عالم الضيافة، كما سيمثل عامل جذب للمنطقة بأسرها.

وأضاف: «لن نقبل بأقل من المعايير العالمية الأرقى لمتعاملينا ولمشروعاتنا في مصر، حيث إن تطوير فندق العلمين هو مثال لعزمنا على تقديم منتج فندقي يوازي ويتفوق على ما نراه عالمياً».

وجهة عصرية

ويقع الفندق التاريخي على الشاطئ الشمالي لمصر، ضمن مشروع «مراسي»، الوجهة السياحية العصرية المتكاملة التي تطورها شركة «إعمار مصر»، والذي أصبح وجهة سكنية وسياحية تنبض بالحياة. ويضم فنادق عدة تم إطلاقها مثل فندق «فيدا مراسي مارينا» المطل على «المرسى» مع باقة متكاملة من المرافق العصرية.

واتسقت أعمال التجديد الواسعة للفندق التي نفذتها «إعمار» مع روح العصر من خلال تقديم كل ما هو جديد في عالم رفاهية الضيافة الفندقية، وما يمثله الفندق التاريخي للمصريين من ذكريات.

وألهمت فترة الخمسينات والستينات التصاميم المعمارية والديكورات الداخلية للفندق الجديد، وشكلت العامل الفني والإبداعي للفندق، والتي تبلورت في ظهور لافت لهذه اللمسات الفنية والإبداعية في كل ركن من أركان الفندق بل وخارجه أيضاً.

أعمال فنية

وتبرز هذه التصميمات أعمالاً فنية متنوعة داخل الفندق مستوحاة من الثقافة المصرية في الفن والسينما والموسيقى خلال هذه الفترة، لتجسد بساطة فترة الخمسينات والستينات داخل أروقة الفندق وعلى الشاطئ المتاخم له.

وتتزين أروقة الفندق بمجموعات من الصور الفوتوغرافية باللونين الأبيض والأسود، إضافة إلى المنحوتات والتركيبات الفنية الحائطية المتمثلة في لوحة الموزاييك لأم كلثوم والقوارب القديمة الأثرية بألوانها الجميلة، فضلاً عن «الشماسي المعلقة» التي ترتفع لأكثر من 13 متراً فوق شاطئ سيدي عبدالرحمن.

يشار إلى أن لدى «مجموعة إعمار للضيافة» حالياً فندقين آخرين في «مراسي» هما «العنوان منتجع شاطئ مراسي» و«العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا».