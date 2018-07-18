الإمارات تتصدر قائمة الدول المتمتعة بأقل مخاطر تصديرية في النمسا

المصدر: فيينا ــ وام

تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى على قائمة البلدان التي تتمتع بمخاطر تصديرية منخفضة في النمسا، من حيث تعثر الشركات المستوردة، وتأخر سداد التزاماتها المالية مقابل الصادرات النمساوية، وذلك وفقاً لتقييم شركة «أكريديا» النمساوية، المتخصصة في مجال التأمين التجاري وتغطية المخاطر الائتمانية.

وقال رئيس قسم التأمين التجاري في الشركة، نوربرت كوسبو، إن الازدهار الاقتصادي دفع الإمارات إلى المركز الأول بناءً على تحليل بيانات الربع الأول للعام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لافتاً إلى أنه في 75% من الحالات يعتبر التخلف عن السداد وزيادة المدفوعات المتأخرة مؤشراً مهماً إلى طبيعة التنمية الاقتصادية المستقبلية في الدولة.

وأضاف أنه بناءً على نتائج أحدث تقييم ربع سنوي أعدته الشركة، فإن الإمارات تتمتع بوضع مالي قوي، وأن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل إيجابي في زيادة الحماس للاستثمار.

وتابع كوسبو أن مناخ الأعمال مواتٍ في الإمارات، حيث تبقى الدولة سوقاً مهمة بالنسبة للمصدرين في النمسا، مشيراً إلى أن الإمارات تعمل على تنويع الاقتصاد ومجالات الصناعة، لتقليص الاعتماد على النفط والغاز.

ولفت إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كمصدر إضافي للدخل في الإمارات، لأول مرة منذ مطلع العام الجاري.

واعتبر كوسبو أن «إكسبو 2020 دبي» لايزال محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في الإمارات، وذلك بفضل استثمار المليارات في عقود البناء ومشروعات البنية التحتية ذات الصلة.