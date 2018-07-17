طريقة لكشف المتاجر الإلكترونية المزيفة

المصدر: ماينز - د ب أ

حدد مركز حماية المستهلك في ولاية راينلاند بفالز الألمانية، أبرز خمسة أمور من الممكن أن تساعد المستخدمين في اكتشاف المتاجر الإلكترونية المزيفة.

الأسعار المخفضة: أفاد المركز بأن المتاجر المزيفة على الإنترنت عادة ما تجذب متعامليها من خلال الأسعار المخفضة للغاية، ويتم طلب دفع التكاليف مقدما، ومع ذلك لا يتم تسليم الأشياء، التي تم شراؤها.

الوقت الكافي: شدد المركز على أنه يتعين على المستخدم، الذي يرغب في التسوق عبر الإنترنت، أخذ الوقت الكافي للتحقق من المتاجر الإلكترونية بحثا عن أي علامات قد تدل على النصب والاحتيال.

بيانات تفصيلية: إلى جانب الأسعار المخفضة والوقت الكافي، فإن عدم وجود بيانات تفصيلية عن هيئة التحرير والنشر في الموقع أو وجود معلومات ناقصة يعتبر من الإشارات الواضحة للاحتيال، حيث يجب أن تتضمن المتاجر الإلكترونية العديد من المعلومات مثل اسم الشركة والموقع الجغرافي وعنوان البريد الإلكتروني، لكن على الجانب الآخر قد لا يتمكن المستخدم من التحقق من صحة المتجر الإلكتروني من خلال تصميم الـ«ويب»، نظرا لأن مواقع المحتالين والقراصنة غالبا ما يتم تصميمها بشكل احترافي.

سمعة الشركة: نصح مركز حماية المستهلك الألماني، المتعاملين بضرورة التحقق من سمعة الشركة من خلال البحث على الإنترنت، بالإضافة إلى أنه يجب الاطلاع على تعليقات المستخدمين الآخرين وتجاربهم، وقراءة هذه التعليقات بصورة نقدية.

طرق الدفع: أكد المركز أن طرق الدفع الآمنة تعتبر أفضل وسيلة للحماية من المتاجر الإلكترونية المزيفة، مبينا أن الطريقة الأفضل تتمثل في دفع الفاتورة بعد استلام المنتجات التي تم شراؤها، لأنه يتم استرداد الأموال في حال عدم تسليم المنتجات، إذ إن هناك قاعدة عامة تنص على عدم الدفع مقدما للمنتجات، التي يتم شراؤها عبر الإنترنت.