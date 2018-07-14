«هيرمس» تشارك في ترتيب الطرح العام لشركة تمويل عالمية

المصدر: القاهرة - رويترز

أفادت المجموعة المالية «هيرمس» المصرية، في بيان أمس، بأنها شاركت في ترتيب الطرح العام الأولي لما وصفتها بأنها «إحدى أكبر شركات التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم» في بورصة لندن.

وأشارت «هيرمس» إلى أن الصفقة التي بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني (164.16 مليون دولار) هي أولى عمليات الطرح العام للمجموعة المالية «هيرمس» من بنغلاديش.

وبحسب البيان، فإن «أسا إنترناشيونال» (ايه.إس.ايه.آي) التي شاركت «هيرمس» في طرحها، تخدم ما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة بقارتي آسيا وإفريقيا.

وتولت «هيرمس» دور مدير الطرح المشترك للصفقة إلى جانب شركة «إنفستك»، بينما قامت «سيتي غلوبال ماركتس» بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح، وتولت «كيف بروييت آند وودز» دور المدير الرئيس للاكتتاب.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة في «هيرمس» بلندن، علي خالبي، إن الصفقة تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية «هيرمس» باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق استراتيجية التوسع في تلك الأسواق.

وبدأت «هيرمس» في تنفيذ استراتيجية التوسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة مطلع عام 2017.