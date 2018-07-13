«موانئ دبي» تؤكد استمرار سريان اتفاقية «دوراليه للحاويات».. وتحذر من انتهاك حقوقها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت «موانئ دبي» العالمية، المحفز الرائد للتجارة العالمية، أمس، استمرار سريان اتفاقية امتياز «محطة دوراليه» للحاويات، مشيرة إلى أن قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء غير المشروع على المحطة لا يمنح الحق لأي طرف ثالث بانتهاك شروط اتفاقية الامتياز. جاء ذلك رداً على تقارير صحافية عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع منطقة التجارة الحرة العالمية التي تقوم ببنائها شركة صينية، معتبرة أن هذا المشروع تعدٍّ واضح على حقوق الإدارة الحصرية، التي تتمتع بها «موانئ دبي» العالمية بموجب اتفاقية الامتياز.

وقال متحدث باسم «موانئ دبي» العالمية: «يعد هذا المشروع مثالاً آخر على عدم تقيد حكومة جيبوتي بالتزاماتها التعاقدية، وقيامها بالتعدي على حقوق المستثمرين الأجانب».

وشدّد على أن «المجموعة» تحتفظ بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية، ومن ضمنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على قيام أطراف أخرى بالتدخل أو خرق حقوق التعاقد.

يشار إلى أن حكومة جيبوتي قامت، بتاريخ 22 فبراير الماضي، بالاستيلاء بصورة غير مشروعة على محطة «دوراليه للحاويات»، وطرد موظفي «موانئ دبي» العالمية من البلد، وإنهاء اتفاقية الامتياز، ما دفع «موانئ دبي العالمية» إلى بدء إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، حيث لاتزال القضية قيد النظر.