101 شركة مُدرجة تنفي انكشافها على «أبراج»

المصدر: أمل المنشاوي ووام- أبوظبي الإمارات اليوم ورويترز - دبي

أفادت 101 شركة مساهمة عامة وخاصة، مدرجة في سوقَي دبي وأبوظبي الماليين، بأنها ليست لديها انكشافات على مجموعة «أبراج» القابضة.

وتفصيلاً، أفصحت 42 شركة مساهمة عامة وخاصة محلية مدرجة في سوق دبي المالي، عن عدم وجود أي انكشاف على «أبراج»، مقابل إفصاح أربع شركات عن وجود انكشاف لها، وذلك من بين 51 شركة محلية مدرجة في سوق دبي المالي.

150 % تغطية ضمانات التسهيلات الائتمانية من «المشرق» لـ«أبراج».

وأعلن بنك «دبي التجاري»، امس، في خطاب إلى سوق دبي المالي، أن له انكشافاً على مجموعة «أبراج» القابضة، يتمثل في تسهيلات ائتمانية مضمونة حجمها الإجمالي 166.25 مليون دولار.

كما أعلن بنك «المشرق» أن إجمالي عدد الأسهم المملوكة للبنك في «أبراج» القابضة 16.6 مليون سهم بقيمة 66 مليون درهم، مشيراً إلى أنه يحوز 12.5 مليون سهم في «ميناسا كابيتال هولدنج» بقيمة حالية تبلغ 459 ألفاً و125 درهماً. وأشار البنك إلى أن له انكشافاً على مجموعة «أبراج» القابضة بموجب تسهيلات ائتمانية مقابل ضمانات بمبلغ إجمالي قدره 178 مليون دولار، وأن القيمة التقريبية للضمانات المقابلة تقدر بأكثر من 150% من قيمة الانكشاف.

من جانبها أعلنت، أمس، 16 شركة عن عدم وجود أي انكشافات لها على شركة «أبراج»، وذلك بحسب خطابات مرسلة من هذه الشركات إلى سوق دبي المالي، والشركات هي: «ديار للتطوير»، و«الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين»، و«إعمار مولز»، و«عمان للتأمين»، و«أرابتك القابضة»، و«تبريد» و«دبي للاستثمار»، و«دبي للمرطبات»، و«الفردوس القابضة»، و«أمان»، و«الصقر للتأمين»، و«دار التكافل»، و«مصرف الإمارات الإسلامي»، و«ماركة»، و«المزايا القابضة»، وشركة سوق دبي المالي.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع طالبت، منتصف الشهر الماضي، الشركات المدرجة ببيان واضح ومباشر، بإجمالي الاستثمارات في مجموعة «أبراج» أو أي من الصناديق التابعة لها، مع بيان تفاصيل كل منها، وبيان مدى الانكشاف الذي قد تتعرض له الشركة، كما يتعين الإفصاح بشكل واضح في حال عدم وجود أي استثمارات أو علاقة تربط الشركة بمجموعة «أبراج».

إلى ذلك، بلغ عدد الشركات التي أفصحت لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عن مدى انكشافها على مجموعة «أبراج» القابضة من عدمه، حتى نهاية جلسة أمس، 64 شركة من أصل 65 شركة مدرجة في السوق.

وبحسب الموقع الإلكتروني للسوق، أفصحت، أمس، خمس شركات، وقالت إنها ليس لديها انكشاف على «أبراج».

ومن بين الشركات الـ64 التي قدمت إفصاحاً للسوق، قالت خمس شركات، وهي: «دانة غاز»، و«البحيرة للتامين»، و«القدرة القابضة»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«الإمارات للتأمين»، إن لديها انكشافات بقرابة 180 مليون درهم، فيما أكدت 59 شركة أنه لا توجد لديها استثمارات أو انكشافات مع «أبراج».