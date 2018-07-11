طيران الإمارات تقدم عروضاً حصرية للقادمين إلى دبي والمسافرين عبرها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت طيران الإمارات عن تعاونها مع مجموعة من الفنادق ومرافق الترفيه في دبي لتوفير تجارب مميزة لعملائها لدى زيارتهم هذه المدينة النابضة بالحياة. ويمكن للمسافرين الاستفادة من أسعار تنافسية في فنادق عالمية والاستمتاع بأفضل عروض الترفيه لدى السفر على متن طائرات الناقلة.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من عرض فندق روف مرسى دبي، الذي يقع ضمن أحد أكبر مشاريع الواجهة المائية في المنطقة، بأسعار تبدأ من 49 دولاراً في الليلة للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين. ويتضمن العرض تذكرتين مجاناً لزيارة متنزهات دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، وهي: موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليجولاند دبي والحديقة المائية ليجولاند ووتر بارك.

ويستمتع المسافرون بأفضل تجارب التسوق وتناول الطعام في وسط دبي، وبمشاهدة معالمها المعمارية المميزة. كما يمكنهم الاستفادة من العروض السعرية الجذابة التي تقدمها مختلف الفنادق في المنطقة، وتشمل فندق روف داون تاون ومنزل داون تاون والعنوان داون تاون.

ويبلغ سعر الليلة الواحدة في فندق روف داون تاون 99 دولاراً أميركياً للشخص على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويحظي كلاهما ببطاقة دخول إلى مجمع الواقع الافتراضي الحديث في دبي مول، وجهة التجزئة والترفيه الأكبر والأكثر استقطاباً للزوار.

أما سعر الليلة الواحدة في فندق منزل داون تاون فيبلغ 149 دولاراً أميركياً للشخص على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويشمل العرض تذكرتين مجانأً لمشاهدة العرض المسرحي "لا بيرل" الذي ينقل الحضور من خلال تجربة تفاعلية إلى ماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من عرض فندق العنوان مقابل 199 دولاراً أميركياً لليلة للشخص الواحدة على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، ويشمل العرض أيضاً تذاكر مجانية إلى قمة برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهد مذهلة من على ارتفاع 456 متراً.

ويستفيد الزوار الراغبون في قضاء عطلة قصيرة في دبي قبل متابعة السفر إلى وجهتهم المقصودة، أو أولئك الذين يخططون للبقاء في المدينة، من هذه العروض عن طريق حجز رحلاتهم عبر الإنترنت أو عن طريق وكلاء السفر، أو باالاتصال مع أي من مكاتب طيران الإمارات. ويتوجب على العملاء أن يحجزوا قبل 24 ساعة من موعد سفرهم وإظهار تذكرة سفرهم فور وصولهم إلى الفندق.

وتسري العروض على الحجوزات التي تتم من الآن وحتى 29 سبتمبر والإقامة في الفنادق حتى 30 سبتمبر 2018. كما تخضع العروض لبعض الشروط والأحكام.

وتوفر طيران الإمارات خيارات سفر متعددة ضمن شبكة خطوطها العالمية التي تغطي 159 وجهة في 85 دولة. ويستمتع المسافرون بنظام الترفيه الجوي الحائز جوائز عالمية والذي يوفر نحو 3500 قناة مرئية ومسموعة، بالإضافة إلى 20 ميغابايت من البيانات مجاناً على متن الطائرة وأشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين.