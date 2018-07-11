«صندوق خليفة» يدعم ريادة الأعمال في الأردن

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع «مؤسسة ولي العهد» الأردنية، بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات التنموية في الأردن، بما يتماشى مع رسالة الصندوق الواضحة، في دعم ثقافة الريادة والمبادرة، وتشجيع الابتكار وتحقيق النمو المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تنصّ الاتفاقية على التعاون بين الطرفين لدعم الإبداع والابتكار، وتطوير ريادة الأعمال، بما يتناسب مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين.

ويتعهد الطرفان بموجب المذكرة بتنفيذ برامج نوعية ومبادرات خاصة لدعم الابتكار والتمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، إضافة إلى الإسهام الفعال في بناء قدرات النساء والشباب، وسكان المناطق الأقل حظاً، بما يهدف إلى إيجاد مشروعات ريادية في صفوف الشباب. ويعمل «صندوق خليفة»، بموجب الاتفاقية، على ضمان توفير سبل تنفيذ المشروعات ومراقبتها، والعمل على تقديم تدابير تصحيحية إن وجدت، إضافة إلى تقديم الدعم المالي والخبرة المطلوبة لـ«مؤسسة ولي العهد» مباشرة، أو أي جهة تابعة لها يتم تكليفها لإدارة مبادرة محددة أو جزء من مبادرة.

بدورها ستلتزم «مؤسسة ولي العهد» بضمان تمكين المستفيدين من تنفيذ المشروعات ومراقبتها، والعمل على تقديم تدابير تصحيحية إن وجدت، فضلاً عن تسهيل التعامل بين «صندوق خليفة» والوكالات والسلطات وأصحاب المصلحة، لضمان نجاح المشروعات في الأردن.