«الإمارات للشحن الجوي» تنال جائزة التميز في نقل الأدوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نالت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لشركة «طيران الإمارات»، جائزة الثقة والتميز 2018 (كير Care)، في نقل منتجات الأدوية الحساسة للحرارة، التي تمنحها شركة «دي إتش إل».

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن نائب رئيس أول عمليات الشحن العالمية في «طيران الإمارات»، هنريك أمباك، تسلم الجائزة خلال الدورة الثامنة عشرة للمؤتمر العالمي لعلوم الحياة والرعاية الصحية، الذي نظمته «دي إتش إل» في مدينة بافينو الإيطالية. وذكرت أن «دي إتش إل» تمنح جائزة «كير» لناقلات الشحن الجوي، التي تقدم خدمات متميزة ومناولة أرضية ذات جودة عالية وتقنيات وعمليات مبتكرة لشحنات الأدوية، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية، التي تنال فيها «الإمارات للشحن الجوي» هذه الجائزة، ما يرسخ مكانتها كواحد من رواد صناعة الشحن الجوي في مجال نقل الأدوية. يشار إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» استثمرت بكثافة، خلال السنوات الثلاث الماضية، في تطوير بنية تحتية متطورة، وحلول شاملة للنقل الآمن للأدوية الحساسة للحرارة، عبر شبكتها التي تغطي 160 وجهة في ست قارات.