«إحصاء أبوظبي»: 9.9% نمواً في أسعار الإنشاءات بالربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ الرقم القياسي لأسعار الإنشاءات في إمارة أبوظبي 103.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2017، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي، أمس.

وارتفعت أسعار تكاليف الإنشاءات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.6% مقارنة بأسعارها في الربع الرابع من عام 2017. ويُعد الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكّل عنصراً مهماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء أن مجموعة القوى العاملة كانت أهم المجموعات التي أسهمت في ارتفاع معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الأول من عام 2018، والتي زادت بنسبة 19.9% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.

كما سجلت أسعار الخدمات التي تشملها قائمة مجموعة الإنشاءات ارتفاعاً بنسبة 15.9%، في حين وصلت نسبة الزيادة في مواد الإنشاء 9.9% ونحو 3% في الأعمال الميكانيكية والتكييف و1.1% في أسعار المعدات.