بيتكوين تتراجع وسط آمال بصعودها فوق 21 ألف دولار

هبطت أسعار عملة بيتكوين بنسبة وصلت إلى 2.4% بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعات لافتة ليصل سعرها إلى 19.2 ألف دولار أميركي. وكشفت بيانات عن خروج نحو740 مليون دولار من عملة بيتكوين من منصات التداول، وهو أكبر تدفق خارجي للعملة المشفرة منذ انهيار سعرها في يونيو الماضي.

وقال موقع "كوين تليغراف" المتخصص في تحليلات سوق العملات المشفرة إن المستثمرين في عملة بيتكوين يحاولون اختراق مستوى السعر البالغ 20،500 دولار خلال الـ 35 يومًا الماضية، مشيرا إلى أنهم لا يزالون غير متأكدين مما إذا كان سعر 18200 دولار هو حقًا مستوى القاع الذي يمكن أن يبلغه سعر العملة خصوصا مع مستوى الدعم الضعيف الذي يظهر في كل مرة يتم اختباره.

وقال الموقع إن المضاربين على انخفاض سعر العملة كانوا مفرطين في التفاؤل، لكن نظرًا لأن سعر العملة حاليا يقف بالقرب من 19،000 دولار، فمن المحتمل أن تصبح معظم الرهانات الهبوطية عديمة القيمة. بينما يتطلع مضاربون إلى صعود العملة إلى 21 ألف دولار، إذ يُنظر إلى الارتفاع المفاجئ في تدفقات بيتكوين الخارجة من البورصات على أنها إشارة صعودية.

وكانت عملة بيتكوين قد هبطت أسعارها بنسبة وصلت إلى 2.4% بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعات لافتة ليصل سعرها إلى 19.2 ألف دولار أميركي. وكشفت بيانات التداول عن خروج نحو740 مليون دولار من عملة بيتكوين من منصات التداول، وهو أكبر تدفق خارجي للعملة المشفرة منذ انهيار سعرها في يونيو الماضي.

وعادةً ما يُنظر إلى الارتفاع المفاجئ في تدفقات بيتكوين الخارجة من البورصات على أنها إشارة صعودية لأن المتداولين يزيلون العملات التي يرغبون في الاحتفاظ بها من المنصات. وعلى العكس من ذلك، فإن القفزة في تدفقات بيتكوين إلى البورصات تعتبر هبوطية نظرًا لأن العرض متاح على الفور لبيع الزيادات.

على سبيل المثال، وصل سعر البيتكوين إلى القاع عند حوالي 18000 دولار عندما وصلت تدفقاتها الخارجة من البورصات إلى ما يقرب من 68000 بيتكوين في 17 يونيو الماضي، ليرتفع سعر العملة المشفرة الى نحو 24500 دولار في الأسابيع التالية.

ويوجد حاليًا 19183256 عملة بيتكوين قيد التداول. ويبلغ الحد الأقصى للعرض منها نحو 21 مليون. ويتوقع المحللون أن يتم تعدين آخر عملة بيتكوين في وقت ما في العام 2140. ولن يتم تداول عملات البيتكوين التي يتم تعدينها بعد هذه النقطة.

وباعتبارها أول عملة مشفرة، فإن بيتكوين هي الأكثر شهرة من بين أكثر من 5000 عملة مشفرة في السوق اليوم. ولكن قد يكون من الصعب فهم خصوصيات وعموميات هذه العملة المشفرة.