العملات الرقمية .. أشهر الأنواع وقيمتها السوقية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتبر العملات الرقمية شكلاً من أشكال العملات اللامركزية والتي تعمل على الشبكات القائمة على تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة ويتم توزيعها على عدد كبير من أجهزة الحواسيب.

وتعتبر العملات الرقمية كالبيتكوين بكل ببساطة عملة افتراضية ويتم التأمين عليها من خلال عملية التشفير (الترميز) حيث تتكون من رمز محدد لا يمكن أن يتم تزويره أو تكراره رغم وجود تحذيرات من هيئة الرقابة المالية بيان تحذيري من مخاطر الانسياق وراء دعوات التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مما يعرضهم للاحتيال ويعد نوعًا من أنواع التضليل الذي يقع تحت طائلة المسائلة القانونية.

أكثر العملات الرقمية شهرة في الأسواق العالمية

البيتكوين

القيمة السوقية: أكثر من 882 مليار دولار

تحتل عملة Bitcoin المرتبة الأولى عندما يتم التحدث عن العملات الرقمية وذلك لشهرتها الكبيرة، حيث تم إنشاؤها في عام 2009 من قبل شخص ما تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، Bitcoin هي العملة الرقمية الأصلية، كما هو الحال مع معظم العملات المشفرة، تعمل عملة بيتكوين على blockchain، أو معاملات تسجيل دفتر الأستاذ الموزعة عبر شبكة من آلاف أجهزة الكمبيوتر.

نظراً لأنه يجب التحقق من الإضافات إلى دفاتر الأستاذ الموزعة عن طريق حل لغز التشفير، وهي عملية تسمى إثبات العمل، يتم الاحتفاظ بـBitcoin آمنة من المحتالين.

ارتفع سعر البيتكوين بشكل كبير حيث أصبح اسماً مألوفاً، في مايو 2016، كان يمكنك شراء Bitcoin مقابل 500 دولار تقريباً، اعتباراً من 3 يناير 2022، أصبح سعر البيتكوين الواحد يزيد على 46000 دولار، هذا نمو يبلغ حوالي 9200%.

عملة Ethereum

القيمة السوقية: أكثر من 447 مليار دولار

تعتبر Ethereum، كعملة مشفرة ومنصة blockchain، مفضلة لمطوري البرامج بسبب تطبيقاتها المحتملة، مثل ما يسمى بالعقود الذكية التي يتم تنفيذها تلقائياً عند استيفاء الشروط والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

شهدت عملة الإثيريوم أيضاً نمواً هائلاً، من أبريل 2016 إلى يناير 2022، ارتفع سعرها من حوالي 11 دولاراً إلى أكثر من 3700 دولار، بزيادة أكثر من 33500%.

عملة بينانس

القيمة السوقية: أكثر من 86 مليار دولار

تعد عملة بينانس من العملات التي تنتمي إلى العالم الرقمي، فبكل بساطة تستطيع القيام باستخدام تلك العملة في عمليات التداول المختلفة، بالإضافة إلى عمليات دفع الرسوم من خلال منصة Binance، والتي تعد من أكبر بورصات العالم للعملات المشفرة، منذ إطلاقها في عام 2017، توسعت Binance Coin في الماضي لمجرد تسهيل الصفقات على منصة تداول Binance.

الآن، يمكن استخدامها للتداول أو معالجة الدفع أو حتى حجز ترتيبات السفر، يمكن أيضاً تداولها أو استبدالها بأشكال أخرى من العملات المشفرة، مثل Ethereum أو Bitcoin.

كان سعرها في عام 2017 0.10 دولار فقط؛ بحلول يناير 2022، ارتفع إلى حوالي 520 دولاراً، بزيادة قدرها 520.000% تقريباً.

عملة تيثر (USDT)

القيمة السوقية: أكثر من 78 مليار دولار

على الرغم من الطبيعة المتعارف عليها لمختلف أشكال العملات المشفرة، فإن التيثر هي عملة ثابتة لحد كبير، الأمر الذي يعني أنها مدعومة بعملات ورقية مثل الدولار الأمريكي واليورو، ومن الناحية الافتراضية تحتفظ بقيمة مساوية لإحدى تلك الفئات.

من الناحية النظرية، هذا يعني أنه من المفترض أن تكون قيمة Tether أكثر اتساقاً من العملات المشفرة الأخرى، ويفضلها المستثمرون الذين يتخوفون من التقلب الشديد في العملات الرقمية الأخرى.

عملة سولانا (SOL)

القيمة السوقية: أكثر من 52 مليار دولار

تم العمل على تطوير عملة Solana من أجل تقديم المساعدة في عمليات التمويل اللامركزية (DeFi)، هذا بالإضافة إلى التطبيقات اللامركزية (DApps) والعقود الذكية، وتعمل عملة سولانا على أساليب إثبات ملكية مشتركة فريدة من نوعها وإثبات السجل تساعدها على معالجة المعاملات بسرعة وأمان.

عندما تم إطلاقها في عام 2020، بدأ سعر SOL عند 0.77 دولار، بحلول 3 يناير 2022، كان سعرها حوالي 171 دولاراً، بزيادة تزيد على 22000%.

كاردانو (ADA)

القيمة السوقية: أكثر من 44 مليار دولار

اشتهرت كاردانو باحتضانها المبكر للتحقق من صحة إثبات الحصة، تعمل هذه الطريقة على تسريع وقت المعاملة وتقليل استخدام الطاقة والتأثير البيئي عن طريق إزالة الجانب التنافسي، لحل المشكلات للتحقق من المعاملات الموجود في منصات مثل Bitcoin، تعمل Cardano أيضاً مثل Ethereum لتمكين العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، التي يتم تشغيلها بواسطة ADA، عملتها الأصلية.

حقق رمز ADA الخاص بـ Cardano نمواً متواضعاً نسبياً مقارنة بعملات التشفير الرئيسية الأخرى، في عام 2017، كان سعر ADA 0.02 دولار، ومن بداية العام الجاري ارتفع سعره إلى 1.34 دولار، هذه زيادة قدرها 6600%.



عملة الريبل (XRP)

القيمة السوقية: أكثر من 39 مليار دولار

يُعرف XRP باسم الريبل وتم إنشاؤه في عام 2012، ويوفر طريقة للدفع بالعديد من عملات العالم الحقيقي المختلفة، يمكن أن يكون الريبل مفيداً في المعاملات عبر الحدود ويستخدم آلية أقل ثقة لتسهيل المدفوعات.

في بداية عام 2017، كان سعر الريبل 0.006 دولار، وبداية من العام الحالي وصل سعره إلى 0.83 دولاراً، أي ما يعادل ارتفاعاً بأكثر من 13.700%.

عملة بولكادوت : (DOT)

القيمة السوقية: أكثر من 29 مليار دولار

تم إطلاق عملة بولكادوت الرقمية في مايو 2020، وهي عملة رقمية تربط تقنية blockchain من العديد من العملات المشفرة المختلفة، أحد مؤسسي Ethereum هو أحد مخترعي Polkadot، ويعتقد بعض مراقبي الصناعة أن Polkadot يتطلع إلى التخلص من Ethereum.

بين سبتمبر 2020 و3 يناير 2022، ارتفع سعرها بحوالي 925%، من 2.93 دولار إلى 30.04 دولار.

عملة دوجكوين (DOGE)

القيمة السوقية: 22 مليار دولار

تم إنشاء Dogecoin في الأصل على شكل مزحة بعد تشغيل Bitcoin، وقد أخذ اسمه من ميم على الإنترنت فشعارها صورة كلب من فصيلة Shiba Inu، على عكس العديد من العملات الرقمية التي تحد من عدد العملات المعدنية الموجودة، فإن إصدار Dogecoin غير محدود، يمكن استخدامه للمدفوعات أو إرسال الأموال.

في النهاية يمكننا القول إن عملة Bitcoin التي كانت أول عملة مشفرة رئيسية تصل إلى السوق وظهرت لأول مرة في عام 2009، فتحت الباب أمام العديد من العملات الرقمية وقد أصبح هناك العديد منها مشهوراً للغاية، حتى وإن لم يكن بحجم العملة الأصلية.

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