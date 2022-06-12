بيتكوين وعملات مشفرة تواصل التراجع

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

استمر سعر عملة بيتكوين وعملات مشفرة أخرى في التراجع لمخاوف المستثمرين بشأن سياسة أسعار الفائدة الأمريكية.

وبلغت قيمة عملة بيتكوين الواحدة 27 ألفا و464 دولارا على منصة بتستامب للتداول بعد ظهر اليوم الأحد، بتراجع نسبته 3٪ مقارنة باليوم السابق.

وانخفضت قيمة بيتكوين بالفعل بنسبة 9٪ منذ نشر بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة الماضي. وانخفض سعر العملة إلى قرب أدنى مستوى له منذ نهاية عام 2020، عندما بلغ 25 ألفا و400 دولار في منتصف مايو. كما تعرضت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، لضغوط خلال الأيام القليلة الماضية.

وارتفع معدل التضخم المرتفع بالفعل على نحو غير متوقع وبشكل أكبر في مايو الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاما. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 6ر8% مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي، وهي ضربة جديدة للأسواق المالية المتعثرة. وفي ألمانيا، خسر مؤشر داكس أكثر من 3% يوم الجمعة كما شهدت وول ستريت خسائر مشابهة.

ويخشى المستثمرون من أن معدلات التضخم المرتفعة في الكثير من أجزاء العالم ستقوض الاستهلاك، حيث يضطر المواطنون إلى إنفاق المزيد من الأموال على الغذاء والكهرباء والإسكان.

في غضون ذلك، استمرت عوائد سوق السندات في الارتفاع. ووصل العائد على السندات الحكومية الأمريكية فئة 10 أعوام يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2018 .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news