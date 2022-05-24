تحذير من "سقوط كبير" لقيمة عملة البيتكوين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تقلص سوق العملات المشفرة مثل بيتكوين وغيرها بنحو نصف ترليون دولار الشهر الماضي بسبب خسائر في قيمة العملات، قادتها خسائر في قيمة البيتكوين التي نزلت، وفقا لأسعار الاثنين، إلى 30 ألف دولار.

ونقلت شبكة CNBC الأميركية عن سكوت مينرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جوجنهايم أن من المتوقع أن تنخفض البيتكوين أكثر، إلى نحو 8000 آلاف دولار، مما سيعمق خسائر هذا السوق، حيث يعد هذا "سقوطا كبيرا" في قيمتها.

وقال مينرد للشبكة "عندما تنزل إلى أقل من 30 ألفا، فإن 8000 دولار سيكون القاع النهائي، لذلك أعتقد أن لدينا مجالا أكبر بكثير للجانب السلبي، خاصة مع كون بنك الاحتياطي الفيدرالي مقيدا".

ويشير مينرد إلى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية.

وانخفضت بيتكوين إلى ما دون 30،000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر، أي بنحو 24 بالمئة في آخر 30 يوما وحدها.

وتوقع مينرد أيضا أن معظم العملات المشفرة ستكون "غير مرغوب فيها" ولكن بيتكوين وإيثريوم "سيبقيان على قيد الحياة".

وقال: "معظم هذه العملات، ليست عملات، إنها خردة".

وأضاف مينرد أن التقدم التكنولوجي الإضافي يمكن أن يغير ذلك ويساعد في إنشاء نظام حيث يعتاد الناس على استخدام العملات المشفرة في المعاملات ويكونون واثقين من أنها ستحتفظ بقيمتها.

وتأتي تعليقات مينرد بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن العملات المشفرة "لا تساوي شيئا".

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