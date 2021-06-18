جمهوريون في الكونغرس يقبلون التبرعات بالعملات المشفرة

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي:

أعلنت لجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية، أو NRCC، أمس أنها ستبدأ لأول مرة في قبول تبرعات الحملة الانتخابية للجمهوريين في مجلس النواب الأمير كي بالعملات المشفرة كجزء من جهود واسعة لاستعادة السيطرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه النواب من الحزب الديمقراطي ومنعهم من متابعة تنفيذ أجندتهم السياسية.

ونقل موقع "كوين تليغراف" عن رئيس اللجنة، توم إيمرسون قوله: "تفخر NRCC بقيادة أول عملية لقبول مساهمات وتبرعات الحملة الانتخابية بالعملات المشفرة"، مؤكدا أن الحزب الجمهوري سيقبل المدفوعات بعملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة من خلال بوابة الدفع الشهيرة BitPay، والمتخصصة في الدفع بالعملات المشفرة، حيث سيتم تحويل العملات المشفرة المستلمة على الفور إلى عملة الدولار.

وبينما تلقت العملات المشفرة بعض الدعم من المشرعين الجمهوريين، مثل سينثيا لوميس، وكيفين مكارثي، كان تاريخ الحزب الحديث معاديًا إلى حد كبير للأصول الرقمية. وخلال فترة رئاسته، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب من وزير الخزانة ملاحقة بيتكوين. كما تبنى العديد من الديمقراطيين الأمريكيين أيضًا وجهات نظر سلبية تجاه العملة المشفرة، حيث وصفت السناتور الديمقراطية، إليزابيث وارين الأصول مثل بيتكوين بأنها "أموال رقمية زائفة".

في السياق ذاته، أعلن نواب ديمقراطيون مؤخرًا عن تشكيل فريق عمل جديد متخصص في مجال العملات المشفرة. وقالت النائبة ماكسين ووترز، التي تشغل منصب رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، إن المجموعة "ستشترك مع المنظمين والخبراء للقيام بدراسة هذه الصناعة غير المفهومة بعمق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news