استقرار أسعار «المعدن الأصفر»

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولاراً.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة: "تذبذب سعر الذهب مع تركيز المستثمرين على تنامي المخاطر في الشرق الأوسط. وبعد التقارير الأمريكية الضعيفة لمبيعات التجزئة والإسكان والإنتاج الصناعي، تتعزز الدوافع لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه في وقت لاحق من اليوم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.22 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1266.04 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1054.63 دولاراً.