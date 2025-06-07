43% ارتفاعاً في التهديدات السيبرانية للهواتف بالشرق الأوسط

كشفت دراسة حديثة أعدتها شركة "كاسبرسكي "العالمية شركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية أنه على الرغم من استقرار المعدل الإجمالي العام للهجمات في المنطقة نسبياً خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع السابق، إلا أن الشرق الأوسط سجل قفزة ملحوظة بزيادة 43% في محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية على الهواتف الذكية لتتجاوز إجمالي الهجمات 57.000 هجمة.

وأوضحت الدراسة أنه في المقابل، سجلت أسواق إفريقيا اتجاهاً إيجابياً بتراجع الهجمات الموجهة للأجهزة المحمولة، حيث انخفضت في إفريقيا بنسبة 17% إلى 94.270 هجمة، فيما تراجعت في تركيا بنسبة 16% لتصل إلى 28.592 هجمة.

وكشفت باحثة أمنية رئيسية في "كاسبرسكي" تاتيانا شيشكوفا، أن " تراجع الهجمات التي تستهدف الأجهزة المحمولة في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا يعد مؤشراً إيجابياً يعكس الوعي والإجراءات الوقائية. غير أن الخطر لم ينته بعد، فالمجرمون السيبرانيون يزدادون براعة وانتقائية مع تزايد اعتمادهم على الهجمات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهجمات الموجهة.»

وأكدت الدراسة أن أحدث الاتجاهات للتهديدات السيبرانية على الهواتف الذكية تكشف عن أسلوب العدوى المتسلسلة، حيث يستكشف المهاجمون مسارات متنوعة للنفاذ إلى أجهزة المستهدفين، ومع تحوّل المزيد من الخدمات نحو منصات الأجهزة المحمولة وتزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في شتى جوانب الحياة، باتت الأجهزة المحمولة هدفاً مغرياً للمجرمين السيبرانيين.