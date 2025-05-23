«نيسان» تدرس بيع مقرها الرئيسي في اليابان لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة

تدرس شركة «نيسان موتور» بيع مقرها الرئيسي في يوكوهاما جنوب طوكيو، بالإضافة إلى تقليص سبعة من مصانعها العالمية البالغ عددها 17 مصنعًا.

وتقدر قيمة المقر الرئيسي بـ 698 مليون دولار، وفقًا لوكالة عقارية محلية. وستستخدم نيسان الأموال لتغطية التكاليف الكبيرة المرتبطة بتخفيض المصانع.

ووفقاً لموقع " نيكاي آسيا"، أدرجت نيسان مبنى المقر الرئيسي على قائمة الأصول التي سيتم بيعها بحلول نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2026.

وقد نقلت شركة صناعة السيارات مقرها العالمي من طوكيو إلى يوكوهاما في عام 2009. ويحتل المجمع، الذي يضم معرضًا لعرض سيارات نيسان، موقعًا متميزًا بالقرب من محطة يوكوهاما، وهي مركز رئيسي للركاب في محافظة كاناغاوا.

وقد أصدرت نيسان يوم الجمعة نصاً لجلسة أسئلة وأجوبة مع المحللين عقدت في 13 مايو، كشفت فيها نيسان عن تكاليف إضافية بقيمة 60 مليار ين في تكاليف إعادة الهيكلة قد يتم تكبدها في السنة المالية الحالية.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة إيفان إسبينوزا: "نخطط لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة من خلال مبيعات الأصول".