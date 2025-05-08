ترامب: رئيس الإحتياطي الفيدرالي ليس لديه أي فكرة عن الاقتصاد

سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، قائلا أن جيروم باول ليس لديه أي فكرة عن الاقتصاد، وذلك في هجوم لاذع ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، غداة قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الرسوم الجمركية.

ووصف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"اليوم جيروم باول بـ الأحمق وكتب ساخرا: "جيروم باول المتأخر جدًا أحمق، ولا يفقه شيئًا. بخلاف ذلك، فأنا أحبه كثيرًا!"، مضيفًا أن "أسعار النفط والطاقة تراجعت بشدة، ومعظم التكاليف "كالسلع والبقالة والبيض" انخفضت، ولا يوجد تضخم تقريبا، وأموال الرسوم الجمركية تتدفق إلى الولايات المتحدة - أي أن الوضع هو النقيض تمامًا من "التأخر جدًا"! استمتعوا!"

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد قال، إن دعوة الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة لا تؤثر على عمل "الفيدرالي".

وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي قررت تثبيت أسعار الفائدة، أن هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين بشأن حجم ونطاق وتوقيت الرسوم الجمركية.

وأوضح أن البنك "سينتظر لبعض الوقت قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل السياسة النقدية"، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة حتى الآن جاءت أكبر بكثير من التوقعات.

وأضاف باول أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال متوافقة مع أهداف الفيدرالي، إلا أن التضخم على المدى القريب شهد ارتفاعاً ملحوظاً، لافتاً إلى أن معدل التضخم لا يزال فوق المستوى المستهدف البالغ 2%.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار مؤخرا إلى أنه لن يقيل جيروم باول من منصبه رئيسا للاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته في مايو 2026.