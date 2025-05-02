الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين

تتجه أسعار الذهب، اليوم، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين وسط تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية.

وينصب تركيز السوق حاليا على تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3240.34 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:20 بتوقيت جرينتش.

وتراجع المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أواخر فبراير.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3248.80 دولارا.

وذكر حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تابع لوسائل إعلام حكومية صينية أن الولايات المتحدة تواصلت مع الصين سعيا لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والبالغة 145 بالمئة، مما يعني على الأرجح انفتاح بكين على المفاوضات.

وتترقب الأسواق حاليا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.

ولا تزال الأسواق الصينية مغلقة في عطلة عيد العمال، ومن المقرر أن يستأنف التداول الثلاثاء السادس من مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.47 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 966.08 دولارا، وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 943.50 دولارا.