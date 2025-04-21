الذهب يسجل أعلى مستوى على الإطلاق ... كم بلغ سعر "الأونصة"؟

لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق، اليوم، في ظل تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ومخاوف الركود الناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الملاذ الآمن.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3361.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش،.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3375.90 دولار.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية الأميركية، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين الرائدة في هذا القطاع.

وارتفع الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم بأكثر من 27 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.20 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 959.20 دولار.