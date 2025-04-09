وزير الخزانة الأميركي: قيام الصين بالتصعيد التجاري أمر مؤسف وخيار خاسر

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الأربعاء إن تحرك الصين لفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 84 بالمئة ضد الولايات المتحدة أمر مؤسف وخيار خاسر.

وأضاف وزير الخزانة، اليوم بعد دقائق من رفع بكين الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، أن الصين ستتكبد خسائر جراء رسومها الإضافية.

وذكر بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "أعتقد أن عدم رغبة الصينيين فعليا في الحضور والتفاوض أمر مؤسف لأنهم أسوأ المخالفين في المنظومة التجارية العالمية".