5 إماراتيين ضمن قائمة «فوربس» لأثرياء العالم في 2025

ارتفع عدد المليارديرات حول العالم ضمن قائمة "فوربس" لأثرياء العالم لعام 2025 ليصل إلى رقم قياسي بلغ 3028 شخصًا، بزيادة 247 شخصًا عن العام الماضي، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها العدد حاجز الـ 3 آلاف.

16.1 تريليون دولار

بلغت الثروة المجمعة للأثرياء ضمن القائمة الحالية 16.1 تريليون دولار، بزيادة تريليوني دولار عن العام الماضي، وهو ما يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين. ووصل متوسط الثروة الآن إلى 5.3 مليار دولار، بزيادة 200 مليون دولار عن عام 2024.

للمرة الأولى، تجاوزت ثروات ثلاثة أشخاص حاجز الـ200 مليار دولار، لينضموا إلى مجموعة النخبة التي تضم 15 مليارديرًا في نادي الـ100 مليار دولار، حيث يتجاوز صافي ثروة كل منهم على حدة 100 مليار دولار.

ويُعد هذا إنجازًا لافتًا مقارنة بـ14 عضوًا فقط في العام الماضي، بينما لم يكن هناك أي عضو في هذه الفئة عام 2017.

وتبلغ الثروات المجمعة لهؤلاء الـ15 مليارديرًا حوالي 2.4 تريليون دولار، أي ما يزيد على إجمالي ثروات 1500 ملياردير من أصحاب الثروات الأدنى في القائمة مجتمعين.

أغنى شخص في العالم

جاء إيلون ماسك في المركز الأول كأغنى شخص في العالم، مع ثروة تقدر بنحو 342 مليار دولار.

وعلى الرغم من تخصيص جزء كبير من وقته (المقسم بالفعل) لرئاسة وزارة الكفاءة الحكومية الرامية إلى خفض التكاليف ضمن إدارة الرئيس ترامب، فقد أضاف ماسك 147 مليار دولار إلى ثروته خلال العام الماضي، بفضل عام استثنائي لشركة "سبيس إكس" وشركة الذكاء الصناعي xAI (التي اندمجت مع عملاق التواصل الاجتماعي X الأسبوع الماضي).



وحتى شركة تيسلا، على الرغم من الاحتجاجات الأخيرة وعمليات البيع في سوق الأسهم، تتداول أعلى من العام الماضي.

أغنياء الإمارات



حلّ 5 إماراتيين في قائمة «فوربس» لأغنى أغنياء العالم لعام 2025، وجاءت القائمة كالآتي:

1ـ حسين سجواني

الثروة: 10,2 مليار دولار

2ـ عبدالله الفطيم

الثروة: 4,7 مليار دولار

3ـ عبدالله الغرير

الثروة: 4,6 مليار دولار

4- حسين بن غاطي

الثروة: 2,5 مليار دولار

5- محمد العبار

الثروة: 2,3 مليار دولار



وافدون جدد

انضم 288 وجهًا جديدًا إلى قائمة المليارديرات السنوية هذا العام. من بين هؤلاء، نجد مشاهير مثل نجم الروك بروس سبرينغستين (1.2 مليار دولار)، ونجم السينما أرنولد شوارزنيغر (1.1 مليار دولار)، والممثل الكوميدي جيري ساينفيلد (1.1 مليار دولار).



كما انضم إلى التصنيف قطب العملات المشفرة جاستن صن (8.5 مليار دولار)، وعدد من رواد الذكاء الصناعي من شركات مثل أنثروبيك، وكور ويف، وديب سيك، بالإضافة إلى كبار رواد الأعمال وراء سلاسل مطاعم شهيرة مثل Cava وChipotle وJersey Mike وZaxby’s.