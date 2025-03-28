تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى أقل مستوياتها منذ 3 شهور

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الجمعة تراجع الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوياتها منذ 3 شهور، بما يعكس تراجع ثقة قطاع الخدمات وتجارة التجزئة وثقة المستهلكين.

وذكرت المفوضية أن مؤشر الثقة تراجع خلال مارس الحالي إلى 2ر95 نقطة مقابل 3ر96 نقطة خلال فبراير الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 97 نقطة، ليسجل أقل مستوى له منذ ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر ثقة القطاع الصناعي خلال الشهر الحالي إلى سالب 6ر10 نقطة مقابل سالب 11 نقطة في الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 5ر10 نقطة.

في المقابل تراجعت ثقة قطاع الخدمات بصورة ملحوظة. وتراجع مؤشر ثقة القطاع إلى 4ر2 نقطة مقابل 1ر5 نقطة خلال الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى سالب 5ر14 نقطة مقابل سالب 6ر13 نقطة الشهر الماضي، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية.

كما تراجعت ثقة قطاع تجارة التجزئة خلال مارس الحالي، حيث سجل المؤشر سالب 8ر6 نقطة مقابل سالب 1ر5 نقطة خلال الشهر الماضي.

واستقر مؤشر الثقة بين المقاولين دون تغيير بصورة واسعة، حيث سجل المؤشر سالب 4ر3 نقطة مقابل سالب 3ر3 نقطة خلال الشهر الماضي.