عزوف البنوك المركزيّة عن المخاطرة يرفع اسعار الذهب

مع استمرار حالة التشكك بشأن الانتقال من الحروب التجاريّة إلى الصفقات التجاريّة مع الولايات المتحدة، لا تزال الثقة الاقتصاديّة العالمية مهتزة. وقد تجاوزت أسعار الذهب 3050 دولار للأوقية، مما يعكس تزايد عزوف البنوك المركزيّة عن المخاطرة. واستجابةً لذلك، تُعاد معايرة السياسات النقديّة لعام 2025، في ظلّ استمرار البنوك المركزيّة في مراقبة التوترات التجاريّة المطولة وآثارها الاقتصاديّة عن كثب.

وجاءت استجابة البنوك المركزية الرئيسيّة حذرة، حيث عدّلت توقعاتها الاقتصاديّة ومواقفها السياسيّة للتخفيف من حدة الصدمات المحتملة. خفّض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي من 2.1% إلى 1.7%، مع توقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 % وارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8% بنهاية العام. يشير هذا إلى تزايد الضغوط الاقتصاديّة والتردد في تعديل أسعار الفائدة قبل الأوان، مما أثر على قرار مصرف الإمارات العربيّة المتحدة المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبهدف حماية اقتصاداتهما من آثار الرسوم الجمركيّة، خفض بنك كندا أسعار الفائدة إلى 2.75%، وخفضها البنك الوطني السويسري إلى 0.25%. في المقابل، حافظ بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5 %، بينما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند 4.5%.

وأكدت رزان هلال، محللة السوق لدى FOREX.com، أنه على الرغم من حالة عدم اليقين في السوق العالمية، فإن اقتصاد الإمارات العربيّة المتّحدة يواصل رحلة النمو.

وأضافت هلال: "يواصل قطاع العقارات السكنيّة استقطاب الطلب، حيث ارتفعت قيم رأس المال بنسبة 2 % في فبراير 2025. وبعد انخفاضه بنسبة 6.7% تقريباً، انتعش مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال الإماراتي بأكثر من 3% مع اغتنام المستثمرين لفرص الشراء. ويتجه المؤشر الآن نحو أعلى مستوياته المتوقعة لعام 2025، متماشياً مع أعلى مستوياته المسجلة في عام 2022 فوق مستوى 17. ولا يزال نشاط الأعمال مزدهراً، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار التوسع."

وتابعت: "في حال هدأت التوترات التجاريّة واستقرت أسعار الذهب، من المتوقع أن يشهد القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً كبر. وحتى مع انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات، لا يزال سوق الأسهم الإماراتي قريباً من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مما يُبرز نجاح التنويع الاقتصادي. وفي حال تصاعدت النزاعات التجارية، فقد تظهر آثار اقتصاديّة أوسع نطاقاً، إلا أن مناخ الاستثمار المستقر في الإمارات العربيّة المتّحدة وعلاقاتها العالميّة القويّة من شأنهما أن يدعما استمرارية الصمود".