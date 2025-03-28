الذهب يلامس قمة غير مسبوقة والأونصة تتجاوز 3074 دولارا

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق، اليوم ، إذ تأججت المخاوف من تنامي حدة الحرب التجارية على خلفية خطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بشأن الرسوم الجمركية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للملاذ الآمن في المعدن النفيس.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3074.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3077.44 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ارتفع الذهب 1.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، وتتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3084.70 دولار.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "الذهب في وضع جيد حاليا.. السياستان التجارية والمالية في الولايات المتحدة والأوضاع الجيوسياسية وتباطؤ النمو.. كل شيء يصب في صالح الذهب".

وأضاف أن الأسعار قد تكون على موعد مع الوصول قريبا إلى مستوى 3100 دولار للأوقية.

تجاوز الذهب حاجة الثلاثة آلاف دولار للأوقية في الآونة الأخيرة بدعم الضبابية التي تكتنف وضع الرسوم الجمركية واحتمال خفض أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 34.27 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 984.59 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 976.25 دولار.