الذهب لأعلى مستوياته على الإطلاق... كم بلغ سعر الأونصة؟

لامس الذهب أحد أعلى مستوياته على الإطلاق، اليوم، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، مما عزز من جاذبية الذهب وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3047.1 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3054.10 دولار.

وقال ديك بون المدير العام لشركة هيراوس ميتالز هونج كونج إن الذهب مدفوع "بكثير من أوضاع السوق غير المؤكدة والتوتر الجيوسياسي وضعف الدولار والتوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق".

وأبقى المركزي الأميركي أمس الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 بالمئة.

لكن صناع السياسات في المركزي الأميركي لا يزالون يتوقعون أن يخفض البنك الفائدة مرتين كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، يبدو أنها تدفع الاقتصاد الأميركي مؤقتا على الأقل نحو نمو أبطأ وتضخم أعلى.

وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تفاقم التوتر التجاري وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تضخمية وتضر بالنمو الاقتصادي.

وساهمت الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، وتجدد التوتر في الشرق الأوسط بعد أن استأنفت إسرائيل الغارات الجوية على غزة، في سلسلة مكاسب الذهب الذي سجل 16 مستوى قياسيا مرتفعا منذ بداية 2025 إلى الآن، وتجاوزت أربعة منها حاجز الثلاثة آلاف دولار للأوقية.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.8 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 989.85 دولار، وانخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 949.5 دولار.