المركزي الأميركي: لا نتوقع تكرار التضخم على غرار السبعينيات

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم، إنه ليس لديه سبب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تشهد تضخما مرتفعا على غرار حقبة سبعينيات القرن الماضي، عندما دفع التضخم البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وتسبب في ركود كبير.

وقال باول، في مؤتمر صحافي بعد قرار البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إن التضخم الأساسي تراجع بالفعل إلى نطاق اثنين بالمئة مع انخفاض معدل البطالة، لكن قدرا من التضخم ربما يكون ناتجا عن "مصدر خارجي"، في إشارة إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وأضاف أن الوضع لا يُقارن إطلاقا بارتفاع التضخم في سبعينيات القرن الماضي، وتابع قائلا "لا أرى أي سبب للاعتقاد بأننا نشهد تكرارا لأزمة السبعينيات أو شيء من هذا القبيل".