الذهب يرتفع بفضل انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بدعم من انخفاض الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للمساعدة في توقع مسار أسعار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2921.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 2929.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار ليقترب من أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد أن أعفت الولايات المتحدة شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على كندا والمكسيك لمدة شهر ما دامت تلتزم بقواعد التجارة الحرة القائمة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منفتح أيضا على سماع أخبار عن منتجات أخرى يتعين إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير في ريلاينس للأوراق المالية "التأخير (المحتمل) في حرب الرسوم الجمركية التي تشنها الولايات المتحدة دفع الدولار إلى الانخفاض، ولهذا السبب يتلقى الذهب دعما".

وأضاف "الجو العام إيجابي حقا بالنسبة للذهب".

وعادة ما ينظر للذهب كوسيلة للتحوط في أوقات المخاطر السياسية والتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وتترقب السوق حاليا تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر غدا الجمعة. وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن من المتوقع أن يظهر التقرير زيادة بواقع 160 ألف وظيفة في فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.6 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 965.6 دولار. وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 944 دولارا.