مصر تستضيف معرض السياحة الأفريقية 2025 في مايو المقبل

يستعدّ معرض السياحة الأفريقية 2025 في مصر، لاستقبال ضيوفه وزواره في شرم الشيخ على مدار يومي 22 و 23 مايو القادم، ليكون الحدث الأهمّ لتعزيز السياحة في مصر وأفريقيا.

باعتباره منصة استراتيجية تجمع قادة صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم، يسعى معرض السياحة الأفريقية في مصر، إلى دمج أفريقيا في شبكة السياحة العالمية، وتعزيز العلاقات بين المستثمرين، ووكلاء السفر، والفنادق، والوجهات السياحية. ويوفّر الحدث فرصة فريدة للمهنيين لاستكشاف الاتجاهات الجديدة، وإقامة شراكات مستدامة، ودفع عجلة النمو في قطاع السياحة الأفريقية.

وتحت شعار "شمس السياحة"، سيربط معرض السياحة الأفريقية بين أفريقيا ومصر، البوابة الرئيسية إلى السياحة العالمية، من خلال جمع محترفي الصناعة الدوليين تحت سقف واحد، وتعزيز الاستراتيجيات والشراكات التجارية الجديدة.

وكان معرض السياحة الأفريقية 2024، الذي كان بمثابة الحدث الافتتاحي لمعرض السياحة الإفريقية 2025 في مصر، قد استضاف في العام الماضي أكثر من 3077 زائراً، من بينهم 2000 وكالة سفر دولية من 67 دولة، على مساحة بلغت 10,000 متر مربع في مركز شرم الشيخ للمؤتمرات، حيث شارك 25 متحدثاً في ثماني جلسات قدّموا خلالها رؤى مستقبلية ثاقبة حول قطاع السياحة الأفريقي.

ويَعِدُ معرض السياحة الأفريقية 25 مصر، الذي تُنظّمه شركة "جي إم تي فورجيليك" GMT Fuarcılık، أن يكون منصّة ديناميكية لخبراء ومحترفي السياحة والمُستثمرين، حيث من المتوقّع أن يستضيف الحدث أكثر من 5,000 زائر محترف من أكثر من 70 دولة، إضافة إلى أكثر من 100 علامة تجارية سياحية. وسيتمّ على مدار يومين عقد أكثر من 10,000 اجتماع أعمال شخصي، ما يوفر فرصة للخبراء الرئيسيين، وصنّاع القرار في القطاع لمشاركة خبراتهم ورؤاهم مع المُشاركين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والشراكات التجارية.

يُركّز الحدث على إبراز التراث الثقافي والسياحة المستدامة في مصر وأفريقيا ، بهدف إعطاء زخم استراتيجي لقطاع السياحة في القارة. كما سيوفّر المعرض، عند افتتاح أبوابه في شرم الشيخ يومي 22 و23 مايو 2025، منصة لإطلاق مشاريع واستثمارات جديدة تُساهم في نمو قطاع السياحة العالمي.

سيجمع الحدث بين مُنظّمي الرحلات السياحية، والعلامات التجارية العالمية في قطاع الضيافة، ووكالات السفر، وخبراء الصناعة من أوروبا والشرق الأوسط ودول البلقان ودول البنلوكس ودول البلطيق. وسيعمل المشاركون في معرض السياحة الأفريقية 25 مصر، على إقامة شراكات استراتيجية، والمُساهمة في دعم أهداف تنمية السياحة في مصر وأفريقيا، وتعزيز نمو الوجهات الرئيسية في جميع أرجاء القارة.

كما سيشكل معرض السياحة الأفريقية 25 مصر، نقطة التقاء بين مُحترفي السياحة الوطنيين والدوليين، والمستثمرين، وصنّاع القرار، والهيئات السياحية، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي الوزارات. وباستضافته في شرم الشيخ يومي 22 و23 مايو 2025، يسعى المعرض إلى أن يكون جسراً بين القارات، مسرّعاً للتعاون الدولي في قطاع السياحة، ومفتاحاً لاستكشاف الكنوز السياحية في أفريقيا.